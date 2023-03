VIDEO: Barco cargado con toneladas de metanol vuelca en un río de Kentucky; hay alerta por daños

Comparta este artículo

Kentucky, Estados Unidos.- Durante la noche del pasado martes 28 de marzo se reportó la voladura de un barco en cuyo interior eran transportadas mil 400 toneladas de metanol zozobró, una sustancia altamente tóxica que hasta ahora no solo supone un riesgo para la fauna marina, sino que además se ha advertido sobre daños a la salud de las personas que se encuentran cerca del río Ohio, ubicado en el condado de Louisville en el estado de Kentucky.

De acuerdo con la información oficial, el barco por sus dimensiones no se hundió en su totalidad pero no por ello se ha remarcado la situación bajo control; incluso, las autoridades advirtieron que hasta la tarde de este miércoles las labores de rescate continuaban aunque no hay reporte de años a terceros. Mientras más pasa el tiempo, la embarcación sigue sumergiéndose, lo que ha causado que el pánico se adueñe de quienes residen en las cercanías del lugar.

A modo de dar más detalles sobre este siniestro, se dijo que este pesado barco formaba parte de una carga de un total de 11 embarcaciones más; hasta ahora 10 se reportaron como desprendidas quedando a las orillas del río. Lo que estas embarcaciones transportaban era soya y maíz, lo que no supone afectaciones al ambiente como lo hace la sustancia tóxica que sí pone en peligro la salud de la fauna.

Es importante recalcar que el metanol es una sustancia que se emplea como anticongelante, disolvente y combustible, al tiempo que además es altamente flamable, lo que eleva más la dificultad para evitar que el barco se hunda por completo. La Agencia de Manejo de Emergencias informó en un comunicado que, mientras las embarcaciones eran transportadas por el río, una parte golpeo la presa eléctrica de McAlpine Lock and Dam, causando que el siniestro tuviera lugar.

"Equipo de respuesta a emergencias (ERT) en un incidente de barcaza en el río Ohio en Lville. 10 de 11 barcazas están sueltas del remolcador. Uno que transportaba 1400 toneladas de metanol parcialmente sumergido en la presa McAlpine. La toma de agua más cercana está en Henderson", dicta la misiva.

Foto: Twitter

Aunque el metanol supone alerta ambiental, se informó que los contenedores que estaban al interior del barco no han sufrido derrames y tampoco hay alguno perforado, por lo que se trabaja más para evitar un desastre que afecte a la comunidad. Por ello, elementos de rescate tanto en tierra como al interior del río siguen trabajando para sacar la sustancia y evitar que haya más peligro.

En enero del presente año, se reportó el descarrilamiento de un tren en Ohio, muy cerca de Pensilvania donde también se regó una sustancia tóxica que afectó a la fauna local; por este hecho, residentes de Palestina Oriental reportaron que el agua también estaba contaminada aunque las autoridades no confirmaron los hechos. En caso de reportarse el derrame de metanol e el agua, sería el segundo daño ambiental ocurrido en el año durante la gestión de Joe Biden.

Fuente: Tribuna