Donald Trump es acusado de sobornar a una actriz para adultos en 2016: le pago una millonaria cifra

Nueva York, Estados Unidos.- Parece ser que Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y en su tiempo uno de los hombres más ricos del mundo, está entre la espada y la pared, pues el Gran Jurado de Manhattan realizó una votación en la que se decidió imputar al magnate por el presunto soborno de 130 mil dólares a la actriz de cine para adultos, Storny Daniels, durante la campaña presidencial de 2016.

De acuerdo con lo establecido, el magnate ofreció este monto a la mujer a cambio de silencio, esto durante las últimas semanas de su campaña electoral. Lo anterior para que la actriz no revelara que había tenido una aventura con Trump, lo que habría afectado su imagen de cara a las elecciones. Sin embargo, el expresidente ha negado estas acusaciones en reiteradas ocasiones y tanto él como sus abogados acusan a la mujer de extorsión.

En ese marco, también ha denunciado los movimientos de Alvin Bragg, fiscal estadounidense, pues el exmandatario considera que sirve a intereses políticos. En ese marco, las acusaciones concretas contra Donald Trump serán presentados en los próximos días bajo sello de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Además, se ha investigado al presidente debido a un presunto plan de pago secreto y encubrimiento que involucra a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels.

De acuerdo con la información de The New York Times, no se sabe con certeza el momento en que el Gran Jurado realizó la votación. Se detalló que los fiscales neoyorquinos ingresaron a la oficina del secretario al interior del Palacio de Justicia Penal de Manhattan, donde presentaron la documentación necesaria para la acusación en contra de Donald Trump. Asimismo, se ha mencionado que el fiscal Bragg busca una negociación con el magnate.

Donald Trump acusado de soborno, Foto: Especial

En caso de que Donald Trump acepte el trato de Bragg, se convertiría en el primer expresidente en la historia de los Estados Unidos en asistir a que le tomen sus huellas dactilares en un juzgado como presunto responsable de un delito. Cabe señalar que en la oficina del fiscal prevalecía un ambiente tenso, el cual se había detenido en los últimos días. Sin embargo, esta noticia detonó una ola de comentarios alrededor de este inmueble.

Cabe señalar que Donald Trump planea una manifestación multitudinaria, a la que llamó a todos sus seguidores, lo anterior ante su posible detención. Asimismo, esto destruye las oportunidades del empresario de regresar a la silla presidencial, por lo que a sus 76 años ahora deberá responder ante las acusaciones en su contra.

Fuente: Tribuna, The New York TImes