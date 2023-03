EU urge a connacionales abandonar de manera inmediata Rusia tras arresto de un periodista por espionaje

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- La mañana de este jueves 30 de marzo, medios internacionales reportaron que el periodista de origen estadounidense Evan Gershkovich, el cual funge como corresponsal en Moscú del The Wall Street Journal, había sido arrestado luego de ser calificado como espía, información que se obtuvo tras el anuncio emitido por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) la noche del miércoles 29 de marzo, detención que fue motivo para que el Gobierno de Joe Biden lanzara una petición en calidad de urgente.

"El tribunal de Lefortovo detuvo al periodista Evan Gershkovich en relación con un caso de espionaje, según nos informaron las fuerzas del orden. Se optó por una medida coercitiva en forma de detención, dijo la fuente de nuestra agencia".

De acuerdo con las autoridades en Rusia, el reportero considerado 'top secret' no admitió su culpabilidad por el delito que le es imputado, motivo por el cual permanecerá en prisión preventiva mientras que las investigaciones siguen su curso. "(Es) sospechoso de haber cometido un delito en virtud del artículo 276 del Código Penal de la Federación de Rusia, se eligió una medida preventiva en forma de detención por un período de 1 mes 29 días, es decir, hasta el 29 de mayo de 2023", dicta la autoridad responsable d su detención.

La detención del periodista sucedida en Ekaterimburgo, localidad ubicada del lado de los Montes Urales, fue motivo para que la Casa Blanca lanzara un comunicado donde de manera urgente, se pedía a los ciudadanos estadounidenses en territorio ruso, abandonar el país a la brevedad debido a que había una fuerte preocupación porque se repitiera una detención como la del comunicador antes mencionado.

Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca informó que el Gobierno de Joe Biden ya había entablado información tanto con el rotativo como con a familia del periodista, evento que permitió remarcar que había contacto directo con los afectados y por ello la detención era un acto "inaceptable"; sin embargo, no se sabe cuánto es el peligro que puedan pasar los connacionales ante los recientes hechos tras ser considerados principal objetivo de Rusia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, secundó el llamado hecho a los ciudadanos situados en Rusia manifestando que hay una fuerte preocupación por su seguridad. "Si usted es un ciudadano de Estados Unidos que vive o viaja a Rusia - por favor salga inmediatamente", dijo mediante una misiva compartida en todos los canales de comunicación.

Mientras se lanzaba esta advertencia, el Kremlin manifestó que el periodista haba sido descubierto in flagrancia por lo que dijo que no se tenía miedo a las represalias hechas por Washington; no obstante, no se sabe qué fue lo que Evan Gershkovich había hecho por lo que se espera que en adelante haya un reporte más detallado. El periodista se sabe, lleva poco tiempo trabajando para The Wall Street Journal pues antes, se desempeñaba para la agencia AFP con sede en Moscú.

