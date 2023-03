Tras tiroteo en primaria de Nashville, Carolina del Norte informa sobre 2 tiradores activos en Universidad

Carolina del Norte, Estados Unidos.- La mañana de este jueves 30 de marzo, autoridades del condado de Winston Salem, en Carolina del Norte, recibieron un reporte en torno a la presencia de dos tiradores activos dentro de la Universidad de Forsyth Tech, misma donde mantienen amenazados a los estudiantes aunque hasta ahora, no hay reporte de personas lesionadas o sin vida.

De acuerdo con lo expuesto por medios locales, cerca de las 10:10 horas un par de sujetos armados arribaron al recinto educativo y detonaron sus armas de fuego, lo que permitió dar parte a las autoridades quienes se desplegaron en las inmediaciones del lugar. En redes sociales, el Departamento de Policía lanzó la advertencia sobre el despliegue por lo que a la vez se ha pedido apoyo a la comunidad para mantenerse alejados del sitio con el fin de evitar más afectaciones.

"Podemos confirmar que no hay ningún tirador activo en el campus de Forsyth Tech. Todavía hay una investigación activa en el campus. No hay otras amenazas para ninguna otra escuela en el área. Cualquier persona con información sobre este evento debe llamar al 911 o al WSPD que no sea de emergencia al 336-773-7700".