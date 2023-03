Trump insiste en que no llegará a un acuerdo con la Fiscalía; esta es la posible fecha en que se 'entregue'

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- La tarde del pasado jueves 30 de marzo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump recibió una noticia que no fue para nada de su agrado, pues el Gran Jurado de Manhattan votó pata que éste fuera imputado por el pago de 130 mil dólares que le dio a la actriz de contenido para adultos Stormy Daniels en 2016 con el fin de pagar por sus silencio luego de haber sostenido varios encuentros íntimos mientras él estaba en el proceso de campaña, lo que lo llevó a mostrarse 'en shock' pues será enjuiciado la siguiente semana.

Donald Trump y la actriz para adultos Stormy Daniels

A través de la red social que él creo denominada Truth, Trump aseguró que este evento correspondía solo a una "persecución política" e incluso una "cacería de brujas", discurso que hay había mantenido en días pasados donde incluso adelantó que sería arrestado el pasado 21 de marzo por este mismo evento, acto que según era con el fin de evitar que se postulara de nuevo a la presidencia afectando de manera directa a todo el país.

Luego de esta decisión tomada por las autoridades en Nueva York, el abogado del republicano de 76 años de edad, Joe Tacopina, dijo en entrevista para la cadena Fox News que esta noticia no la supieron por parte del Fiscal de Distrito de Manhattan sino por los medios de comunicación, lo que lo dejó sorprendido pero adelantó que su cliente "está listo para pelear", por lo que además insistió en que no llegarán a un acuerdo con la Fiscalía pese a que esto podría beneficiarlo y evitar un proceso más engorroso

Mensaje de Donald Trump en la red social 'Truth'

"Es el tipo más duro que conozco. Estaba conmocionado, ya sabes, porque realmente no lo estábamos, yo estaba conmocionado", dijo el abogado.

A decir del litigante, el expresidente no cometió ningún delito, por lo que ambos llegaron a un acuerdo de no negociar con la Fiscalía y tampoco aceptar culpabilidad, incluso se ha dicho que por esta seguridad que tiene es que no se escondería ni de las autoridades y mucho menos de la prensa, lo que llevó a medios a congregarse en la mansión de Mar-a-Lago, en Florida donde el exmandatario fue fotografiado con un semblante de temor.

Uno de los asesores del expresidente adelantó que entre los planes que Trump tiene está el de entregarse a las autoridades el próximo 4 de abril del presente año; no obstante, en caso de que éste se niegue a rendirse, será necesario que funcionarios en el estado de Florida busquen un permiso de extradición a Nueva York para que inicie el proceso en su contra.

Donald Trump en su mansión de Mar-a-Lago tras conocerse el juicio en su contra. Foto: Twitter

Trump minimiza los hechos

En el marco en que se reveló que Donald Trump se convierte en el primer expresidente actual en enfrentar cargos penales, el republicano abordó el tema de la seguridad relacionada con los cárteles mexicanos, por lo que dijo ya cuenta con un plan para acabar con éstos en caso de convertirse de nueva cuenta en mandatario federal. Fue a través de su equipo de trabajo que se diseño este "plan de batalla" con el que busca acabar con la guerra contra el crimen organizado.

"Los lugartenientes de Trump le han informado sobre varias opciones que incluyen ataques militares unilaterales y emplazamientos de tropas de su socio y vecino soberano de Estados Unidos, dicen las fuentes", dijo una fuente a la revista Rolling Stone.

De acuerdo con la fuente, el exmandatario busca ejecutar acciones del tipo militar específicas en la franja fronteriza, al tiempo que reclutará al Gobierno de México para llevar a cabo operaciones conjuntas que permitan que su plan sea todo un éxito. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no se han pronunciado por estos hechos especialmente porque la atención recae en el proceso penal contra el exmandatario que está próximo a suceder.

Foto: Twitter

