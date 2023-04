VIDEOS: Tornado devasta a Little Rock, Arkansas; reportan víctimas masivas y más de 600 heridos

Comparta este artículo

Arkansas, Estados Unidos.- Durante la tarde de este viernes, 31 de marzo, un tornado azotó la ciudad de Little Rock, en Arkansas, Estados Unidos, lo que provocó diversos destrozos que van desde techos rotos, autos destrozados, postes y árboles derrumbados, entre otras cosas. Si bien, hasta el momento se desconoce el número de víctimas, portales como Alerta News 24 informan que hay más de 600 heridos, mientras que en Associated Press News declararon que el centro principal de traumatología de la metrópoli se está preparando para recibir a alrededor 20 pacientes.

De acuerdo con algunos informes, el desastre natural atravesó por el vecindario de la parte occidental de Little Rock, lo que provocó destrozos en un pequeño centro comercial de comida Kroger, luego de ello se dirigió al río Arkansas hacia el norte, lo que provocó daños en las ciudades aledañas. Minutos más tarde, el portal APN informó que el Centro Médico de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas está recibiendo víctimas masivas, a quienes ya se les está administrando tratamiento médico, aunque hasta el momento se desconoce el número exacto.

A su vez, el Departamento de Bomberos de Little Rock registró graves daños y escombros al oeste de la ciudad, esto se vio reforzado por las declaraciones de la gobernadora Sarah Huckabee Sanders, quien informó que el paso del tornado dejó grandes destrozos en el área: "(Estamos) rezando por todos los que estuvieron y permanecen en el camino de esta tormenta. Los habitantes de Arkansas deben seguir siendo conscientes del clima que las tormentas continúan avanzando".

Según información del mismo medio, el cantante y compositor del a banda Red And The Revelers, Red Padilla respondió una entrevista para APN, donde declaró que la experiencia fue sumamente intensa; él y sus compañeros de la agrupación consiguieron refugiarse dentro de una tienda durante 15 minutos, tras esto descubrieron que no había energía eléctrica por lo que se dispusieron a utilizar las linternas de sus teléfonos para poder ver.

Resulta que Red Padilla no era el único que estaba lidiando con problemas con el sistema eléctrico, ya que, según algunos informes, cerca de 70 mil personas se quedaron sin luz después del tornado, esto según información de poweroutage.us, mientras que otros 37 mil usuarios también sufrieron afectaciones eléctricas por la misma situación, pero en Oklahoma. Por otro lado, los meteorólogos de la oficina NWS de Little Rock tuvieron que mudarse periódicamente a un refugio anti tornados, debido a que su edificio se encontraba en el paso del tornado.

Según información de Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico, existe la posibilidad de que incrementen los daños en la zona, debido a que se esperan ráfagas de viento de hasta 60 mph, así como también puede que se registren tormentas de granizo grande en la región durante esta noche, lo que podría producir tormentas eléctricas que provoquen mayores daños.

