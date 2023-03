De no creer: Mujer desaparece en 1992 en Pensilvania y la encuentran 31 años después en Puerto Rico

Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- Desafortunadamente, algunas de las personas que son reportadas como desaparecidas en todo el mundo son encontradas meses o años después sin vida; no obstante, también hay casos donde la pesadilla acaba con un 'final feliz' y otros casos, muy contados, tardan años en concluirse con el reencuentro de la familia con la persona ausente; sin embargo, hay relatos que dejan a los internautas 'con el ojo cuadrado' pues pueden pasar décadas para que llegue ese esperado reencuentro y este es más sorpresivo cuando se da en un país ajeno al que cuenta con el reporte de búsqueda inicial.

Recientemente medios estadounidenses han resaltad la historia de Patricia Kopta, una mujer que en 1992 desapareció tras ser vista por última vez en Pensilvania y ahora se halló con vida en Puerto Rico, todo luego de 31 años de no haber perdido la esperanza aunque hasta ahora, se desconoce cómo es que la fémina llegó hasta la isla ubicada en el caribe. Cabe decir que la familia de la mujer se dijo en shock total pues no esperaban que la volvieran a ver.

La hermana de Patricia contó que la mujer había desaparecido cuando transitaba por las calles de Pittsburgh a la edad de 52 años, dejando a su esposo y hermanos my angustiados, sobre todo cuando la Policía local les había dicho años atrás que había una gran posibilidad de que la mujer ya estaba muerta, algo a lo que todos tuvieron que resignarse y con ello, ir apagando la esperanza de reencontrase una vez más.

"No lo creo. Fue un shock total. Realmente pensamos que estaba muerta todos esos años", dijo la mujer.

Las autoridades explicaron que Patricia fue encontrada en un centro para ancianos en Puerto Rico, lugar donde se registró en 1999 e incluso, le haba confirmado a los trabajadores del lugar que había llegado a dicho país tras haber tomado un crucero desde Europa. No obstante, con el paso del tiempo la demencia senil que la aqueja fe arrojando datos que permitieron que el personal del lugar investigara más sobre su origen hasta conseguir revelar que estaba desparecida desde 1992. Fueron los empleados de este centro para personas de la tercera edad los que dieron aviso a la Interpol y a su vez, ellos avisaron a policías en Pittsburgh quienes después relataron lo ocurrido a la familia.

Bob, esposo de Patricia, relató a los medios locales que en 1992, tras haber regresado del trabajo, notó que su esposa no estaba pero no le dio importancia; sino que tras pasar las horas y no saber nada sobre su paradero, pidieron ayuda a la Policía aunque nunca hubo señal de ella. "Ha estado ocurriendo durante casi 31 años y ha sido malo. Me costó mucho dinero. Hasta puse anuncios en el periódico de Puerto Rico buscándola".

El motivo por el cual se hace referencia a Puerto Rico se debe a que antes de desaparecer, la mujer señalaba con frecuencia su deseo de viajar a este país en busca de disfrutar de su clima, por ello pensó que quizá sería un buen lugar para emitir una Lucio buscándola aunque no tuvo buenos resultados. Patricia en tanto, vivía en las calles de Puerto Rico y se desempeñaba como pepenadora. Muchos residentes la conocían y sabían su nombre; sin embargo, era más conocida como 'El Gorrión'. La familia planea ir a encontrase con ella pese a más de tres décadas ausente.

