Rusia en shock: Arrancan la vida de científico que ayudó a crear vacuna contra el Covid-19

Moscú, Rusia.- El pasado viernes, 3 de marzo, trascendió la noticia sobre la muerte de uno de los 18 científicos que ayudaron en la creación de la reconocida vacuna de Rusia contra el Covid-19, Sputnik V. Se trata del investigador Andrey Botikov. De acuerdo con los primeros informes, un sujeto, de 29 años, ingresó a su departamento y posteriormente le arrancó la vida. El móvil resulta ser desconocido, hasta el momento.

En un inicio, el medio ruso, Meduza informó que una persona había perdido la vida al noroeste de Moscú, según se sabía, este crimen se suscitó a raíz de una pelea doméstica, pero se desconocía la identidad de la víctima. Más tarde, el Cometé de Investigación de Moscú reveló, para el mismo medio, que en realidad todo se debió a que un sujeto, identificado como Alexei Z ingresó al departamento del agraviado y luego lo estranguló con un cinturón, hasta ese punto se ignoraba que Andrey era el occiso.

Horas después, una fuente de RIA Novosti reveló que la víctima era Botikov, quien era empleado del Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Moscú. También se supo que las autoridades ya habían detenido al agresor, quien fue identificado como Alexei Z, este no habría sido el primer delito del imputado, puesto anteriormente fue detenido por ofrecer servicios sexuales, motivo por el que estuvo 10 años en prisión.

Como se mencionó anteriormente, Botikov era un investigador sénior en el Centro Gamaleya, y ayudó a desarrollar la vacuna contra el Covid-19, conocida como Sputnik V, misma que fue reconocida por diversos expertos como una de las más efectivas al momento de evitar la muerte por el virus, motivo por el que tanto Andrey como el resto de su equipo fueron condecorados con la medalla al mérito a la patria.

De acuerdo con algunos informes, hasta el momento el servicio de prensa del Centro Gamaleya no ha emitido ningún comentario con respecto al sensible fallecimiento de uno de los miembros de su comunidad. Cabe señalar que Andrew había tenido una vida dedicada al estudio de la virología, ya que, antes de llegar al mencionado organismo, trabajo en la Colección Estatal Rusa de Virus DI Ivanovsky Institute of Virology, también como científico senior.

Fuentes: Tribuna