Perú: A meses de ser destituido, revelan VIDEO inédito de Pedro Castillo previo fallido golpe de estado

Lima, Perú.- El pasado 7 de diciembre del 2022, el Gobierno de Perú comenzó con uno de los episodios más duros de su historia, pues el entonces presidente Pedro Castillo, intentó dar un golpe de Estado que lo llevó a ser detenido y actualmente recibir una medid cautelar de 18 meses en prisión, lo que a su vez ha llevado a intensas protestas que dejaron ya a más de 60 personas sin vida. A meses de los hechos, un video inédito recién revelado, puede cambiar el discurso del exmandatario y llevarlo a ser investigado más a fondo.

A través de las redes sociales se ha difundido el video clip donde se muestran momentos previos al mensaje que el exmandatario dirigió a la nación, mismo donde lanzó la declaratoria de estado de emergencia de excepción, al tiempo que le da indicaciones específicas a su equipo de trabajo, Si bien puede parecer un vídeo si relevancia, la realidad es que terminaría por rechazar lo expuesto por el congresista Guido Bellido quien días después de los hechos, aseguró que las palabras de Castillo se hicieron bajo el efecto de alguna sustancia ilícita.

Fue el 10 de diciembre pasado cuando el congresista aseveró que el exmandatario pudo haberse dirigido a la nación tras haber "sido inducido", lo que llevó a pedir que le fuera aplicado un examen toxicológico con el objetivo de saber si estaba bajo los efectos de alguna droga, ya que luego de haber sido detenido, éste dijo no recordar nada de los sucedido.

"No recuerda (nada), él me lo ha dicho con sus propias palabras. Dice: 'Yo no me recuerdo que he dado lectura (al mensaje a la Nación donde se dispuso el cierre del Congreso)'. Esa es la respuesta de él y hay que respetarla", explicó entonces Bellido.