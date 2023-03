Contaminación en Tailandia provoca enfermedades respiratorias en miles de ciudadanos

Comparta este artículo

Bangkok, Tailandia.- El tema de la contaminación y calidad del aire es uno de los que más preocupan a las autoridades internacionales; incluso, en México cuando la situación es crítica, se implementa el programa Doble Hoy No Circula con el fin de bajar la emisión de gases tóxicos que afectan al medio ambiente: no obstante, para Tailandia esto no es suficiente ya que este problema ha llevado a que cerca de 200 mil personas presenten enfermedades respiratorias que a su vez dejan al borde de su capacidad a los hospitales.

Según información reportada por las autoridades oficiales, específicamente del Servicio de Salud del país asiático, tan solo esta semana hay un total de 200 mil personas en hospitales a consecuencia de este evento que por ende los llevó a padecer enfermedades del tipo respiratorio, por lo que con estas cifras se confirma que 1.3 millones de ciudadanos atravesó por la misma problemática aunada a la mala calidad del aire.

Tan solo en Bangkok, capital de Tailandia, se ha hecho énfasis sobre la presencia de una densa niebla que tiene que ver con los niveles de contaminantes en el aire. Medios locales insisten en que se trata de un smog tóxico que derivó de la constante emisión de gases procedentes de vehículos motorizados, así como de industrias o la quema de cultivos. Son estas partículas las que llegan a ingresar a los pulmones afectando de manera directa a la población.

Haciendo un análisis más detallado, se dijo que en la provincia de Pathumwan se reportó el miércoles 8 de marzo la mayor cantidad de contaminantes presentes en el aire al alcanzar un nivel de 70 microgramos por metro cúbico, cifra que rebasa por mucho la emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se ha dijo que el límite máximo sugerido es de 15.

Para evitar que el sistema de salud colapse por este evento, se pidió a la ciudadanía evitar salir de casa si las circunstancias lo permiten, lo que a su vez llevó a considerar a mujeres embarazadas y niños, así como a aquellos con problemas respiratorios, a ser considerados grupo de riesgo, por lo que son éstos los que más deben acatar la recomendación de no salir a menos que sea muy necesario. A modo de remate, no se ha revelado cuál será el plan a poner en marcha para evitar que la problemática siga o si hay un tiempo estimado para que la crisis pase.

