(FOTOS) A tiempo para Semana Santa: El Papa Francisco sale del hospital tras cuadro de bronquitis

Roma, Italia.- Desde hace nos días, la salud del Papa Francisco había sido tema de conversación a nivel internacional pues, de cara a las celebraciones por Semana Santa, el Máximo Pontífice fue internado de emergencia del Hospital Gemelli en Roma tras padecer problemas respiratorios, mismos por los que después se afirmaría se trataba de un cuadro de bronquitis por el cual ya recaía tratamiento específico. Pese a haber estado más de 48 horas en el nosocomio, este sábado 1 de abril se informó que Su Santidad ya había sido dado de alta.

El líder de la Iglesia Católica de 86 años de edad, agradeció desde las inmediaciones del nosocomio, las muestras de cariño que recibió de parte de la audiencia e incluso con un buen sentido del humor y saludando a los fieles que celebraron que estuviera fuera del Hospital, que aún estaba con vida, por lo que sí será el encargado de encabezar las celebraciones por la denominada 'Semana Mayor'.

Foto: Twitter

Antes de llegar a su residencia oficial en El Vaticano, el Papa de origen argentino se bajó de us automóvil particular para saludar a los fieles que ya rodeaban la unidad, por lo que incluso agradeció a la prensa nacional e internacional mantenerse la tanto de la evolución de su salud. Cabe destacar que antes de esto, se había dicho que el Máximo Pontífice estaba muy delicado e incluso surgieron rumores sobre un posible contagio de Covid-19.

Mientras estuvo internado, se supo que aprovechó su estadía para visitar a los internos del Hospital Gemelli e incluso bautizó a unos menores de edad que ahí se encontraban, por lo que internautas celebraron que pese a su diagnóstico, estuviera cercano a los fieles católicos especialmente por tratarse de días que son relevantes para esta religión.

Foto: Twitter

"Me viene a la mente una cosa que una vez me dijo un viejo, un hombre más anciano que yo, ante una situación como esta: 'Yo, padre, no conozco la muerte pero la he visto venir... ¡Es fea, eh!'", declaro ante la prensa.