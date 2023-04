Alerta en EU: Reportan tiroteo en funeraria de Washington; saldo preliminar es de 1 persona sin vida

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- Cerca de las 12:30 horas de este martes 11 de abril, autoridades en Estados Unidos respondieron a un tiroteo sucedido en las inmediaciones de una funeraria donde de manera preliminar se ha confirmado una persona sin vida y varios lesionados, hasta ahora no se conocen las causas de este incidente y tampoco si hay personas en calidad de detenidas.

De acuerdo con lo expuesto por medios locales, el tiroteo tuvo lugar en la calle Benning Road número 4000 muy cerca de una funeraria conocida como Stewart, por lo que se investiga si hay relación entre el local comercial y la emergencia que desató una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia. Cabe destacar que también se desconoce si al momento de los hechos había algún servicio funerario.

En conferencia de prensa, Robert Contee quien funge como jefe del Departamento de Policía de la capital del país gobernado por Joe Biden, informó que uno de los elementos policiacos estaba cerca del lugar cuando escuchó varios disparos, por lo que de inmediato se acercó al punto critico para inventar y encostó a cuatro personas adultas con lesiones de arma de fuego.

De inmediato, se pidió apoyo y la presencia de los cuerpos de emergencia quienes al arribar conformaron que uno de los cuatro lesionados ya no contaba con signos vitales; en tanto, el resto de los afectados tenía lesiones que no ponían en riesgo su integridad pero no por ello se minimizó el hecho de llevarlos de urgencia a un hospital. Aunque no hay nada confirmado, se dice que los afectados estaban saliendo de una ceremonia fúnebre en el sitio antes mencionado.

"Es desafortunado que alguien sea tan descarado para hacer tal acto, y mucho menos en un funeral. ¿Qué tan bajo puedes ser un ser humano para apuntar a otras personas en un funeral?", dijo el jefe de Policía.

Testigos remarcaron que las personas que desataron el tiroteo, viajaban a bordo de un automóvil en color verde, el cual ya es buscado por las autoridades. En tanto, se ha pedido al público colaborar llamando al 911 en caso de tener información útil que lleve a la detención de los posibles responsables, además de exhortar al público a mantenerse alerta ya que se sabe, los tiradores siguen armados y an caso de encararlos, puede haber afectaciones más severas.

"En este momento, parece que varias personas que estaban en el bloque fueron atacadas específicamente. No estamos seguros de por qué. No estamos seguros de por qué estas personas fueron atacadas, más o menos por qué fueron atacadas en un funeral. No entendemos eso. Estamos buscando la ayuda de la comunidad".

Mediante las redes sociales ha circulado un video donde se observa las inmediaciones de la funeraria riendo resguardadas por la Policía. Por el momento, se desconoce la identidad de los afectados pero con base al avance de la investigación, se espera tener más datos que permitan esclarecer el caso. En lo que va de la semana, se trata del segundo tiroteo en Estados Unidos aunque en estados diferentes.

Fuente: Tribuna