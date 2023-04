No se 'raja': Donald Trump insiste en querer llegar a la presidencia de Estados Unidos aún si es condenado

Florida, Estados Unidos.- Hace unos días se llevó a cabo una audiencia en una Corte en Manhattan donde al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump le leyeron los 34 cargos por los que hay una investigación en su contra, misma que lo llevo a ser declarado oficialmente bajo arresto aunque esto no significó verlo tras las rejas, sino que fue solo una medida cautelar que remarca que en caso de avanzar, puede ser condenado por un delito grave, lo que al parecer lo tiene sin cuidado pues insiste en que nada lo detendrá de llegar de nuevo a la Casa Blanca.

Antes de esta audiencia, el republicano de 73 años de edad había insistido en que luego de haber hecho públicas sus intenciones en convertirse de nuevo en presidente, los opositores de valdrían de cada recurso para evitar que gobernara de nueva cuenta el país, por lo que tildó esta investigación de una “cacería de brujas”, mas cuando se reveló el hecho de haberle pagado a la actriz de contenido para adultos, Stormy Daniels la cantidad de 130 mil dólares por en encuentros íntimos.

Foto: Twitter

En una reciente entrevista concedida a la cadena Fox News, el expresidente y también empresario respondió que, en caso de llegara ser condenado no renunciaría a sus aspiraciones presidenciales, especialmente cuando se había declarado inocente de cada cargo que le fue imitado en la audiencia celebrada en la 'Gran Manzana', algo por lo que destacó que se demostraría su inocencia.

"No, nunca dejaría los estudios, No es lo mío. Yo no lo haría", dijo tajante.