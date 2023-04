¿Se avecina una nueva pandemia? OMS confirma la primera muerte en humanos por gripe aviar en China

Comparta este artículo

Ginebra, Suiza.- La noche del pasado martes 11 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que el contagio de gripe aviar en humanos generado por el virus H3N8, ya cobró a su primera víctima, por lo que con ello se habla de la primer muerte por esta enfermedad que ha causado el sacrificio de millones de aves de corral, al tiempo del encarecimiento de los productos derivados del pollo a nivel internacional.

De acuerdo con la OMS, en el último año se ha tenido conocimiento de tres casos en humanos únicamente en China; sin embargo, fue el pasado 16 de marzo cuando una mujer perdió la vida a consecuencia de la misma aunque aunado a ello, también se hizo énfasis en que la fémina padecía otras enfermedades subyacentes las cuales no fueron detalladas, pues únicamente se habló de haber tenido contacto con aves de corral y aves silvestres previo a mostrar los síntomas por la gripe aviar.

Si bien se habla de la primer muerte ocasionada por gripe aviar, estudios han demostrado que el contagio de un humano a otro no se da con facilidad como ha sucedido con el Covid-19, enfermedad que mantiene al mundo en pandemia pese a que los casos de contagios y decesos se han mantenido a la baja. No obstante, para la OMS esto no deja de ser motivo de alarma ya que la presencia del virus como se dijo, se da también entre mamíferos.

"El riesgo de propagación entre humanos a nivel nacional, regional o internacional es bajo".

Durante los meses de abril y mayo del 2022, China confirmó casos de gripe aviar en dos personas, los cuales aseguran se recuperaron con éxito; en este caso, se dijo que los pacientes habían tenido contacto directo con aves comestibles vivas posiblemente praderas del virus. Por ello, se pidió ubicar a más posibles pacientes sin que hubiera señal de ello, hasta que una mujer se dijo, también presentaba los mismos síntomas. Su edad e identidad no fueron reveladas por las autoridades.

Por el momento, no se ha revelado si las personas que estuvieron en contacto con la hoy occisa también han presentado síntomas relacionados a al gripe aviar pues basta remarcar, el fallecimiento se reveló a casi un mes de haber sucedido. La comunicad científica todavía trabaja en saber qué tan mortal puede ser esta enfermedad ya que aunque se trata de un virus que existe desde hace muchos años, es la primera vez que enciende las alarmas por un deceso.

Luego de confirmarse el brote de gripe aviar, no solo en aves de corral sino también en humanos, las autoridades emitieron cuáles son los posibles síntomas que llevarán al paciente a mantenerse aislado con el objetivo de evitar la propagación del mismo aunque la OMS insista en que el contagio entre personas es muy poco probable. La sintomatología es:

Fiebre de 37.8 grados o superior

Dolor muscular

Congestión y escurrimiento nasal

Dolor de cabeza

Enrojecimiento de ojos

