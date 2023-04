Alerta en Sudán: Enfrentamientos tras presunto Golpe de Estado deja como saldo tres personas sin vida

Comparta este artículo

Jartum, Sudán.- Durante este sábado 15 de abril, los enfrentamientos al sur de Sudán llamaron la atención de la prensa internacional especialmente porque el principal grupo paramilitar de dicha nación manifestó que ya se había tomado de manera oficial el palacio Presidencial llevando a suponer un golpe de Estado; tras ello, se habló que además la residencia del jefe del Ejercito y el Aeropuerto internacional del capital también habían sido tomados por el mismo grupo, lo que detonó en una serie de conflictos que hasta ahora han dejado un saldo de tres personas sin vida.

De manera oficial, medios locales reportaron que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) denunciaron que el ejército de Sudán los habían atacado de inicio cuando se habló de haber tomado los aeropuertos de ciudades como Merowe y en El-Obeid ubicados al oeste más el de la capital; no obstante, los miembros del ejército aclararon que en realidad no había ninguna lucha contra las FAR al tiempo que se negó que los puntos aeroportuarios estuvieran tomados.

Sin embargo, expertos han advertido que estos enfrentamientos están a un paso de llevar a Sudán a vivir una de las peores crisis civiles de su historia pues ademas de ello, se hace frente a un colapso a nivel económico más violencia tribal que llevó a que autoridades y prensa internacional pusieran atención a los sucedido. Cabe destacar que admeás el grupo paramilitar denunció al Ejército de ejecutar un complot para que las personas más leales al presidente Omar Hassan al-Bashir terminaran por derrocarlo y con ello, estallar tal Golpe de Estado.

A través de las redes sociales se han difundido videos que muestran los bombardeos sucedidos al sur de la ciudad alertando a la población sobre un estallido más severo. En ese sentido, grupos médicos confirmaron que los enfrentamientos dejaron una gran cantad de personas heridas pero hasta ahora no hay un numero exacto que permita dimensionar la magnitud del presunto golpe de estado que Sudán atraviesa.

Cabe destacar que los enfrentamientos llevan meses sucediendo en el país, por lo que los acuerdos con los partidos políticos se han atrasado evitando que se consiga una restauración aunque se abreve de la transición en el país. Incluso, fue en 2021 cuando se habló de un Golpe de estado que por el momento, mantiene en vilo a la población quienes desde temprana hora reportaron estallidos que se escucharon hasta la ciudad de Omdurman.

"Hay incendios y explosiones por todas partes. Todos corren y buscan refugio", dijeron médicos a la prensa internacional.

Por el momento se ha confirmado que los vuelos comerciales con destino a Sudán mismos que parten desde Arabia Saudí no pueden aterrizar en el aeropuerto internacional de la capital, por lo cual fueron cancelados e incluso algunos que ya se encontraban en tránsito fueron obligados a regresar aún cuando se dijo estaban a poco de aterrizar en el aeropuerto presuntamente tomado. Por este evento, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, mostraron preocupación por el estallido de violencia que se vive en dicha nación.

