Crisis en Sudán: SRE ayudará a 8 mexicanos a retornar al país tras conflicto armado; piden cese al fuego

Ciudad de México.- El conflicto armado que actualmente se vive en Sudán ha orillado a que Gobiernos internacionales hagan un llamado que de pie al cese al fuego pues con ello, los connacionales de cada país podrían salir y así salvaguardar su integridad; ejemplo de ello son los mexicanos que residen en dicho país y por lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) adelantó que trabaja para sacar a un total de ocho mexicanos y ayudarlos a regresar a tierra azteca de manera segura.

Desde el pasado sábado 15 de abril, el Ejército y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), han encabezado enfrentamientos que no sólo han dejado personas sin vida sino que además hay una cantidad no revelada de heridos, lo que ha provocado que los ciudadanos mexicanos narren la angustia que viven tanto para buscar una ruta de escape como para ponerse a salvo.

Por los enfrentamientos, Karol Arámbula quien funge como oficial de planificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió el apoyo del canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón para que los mexicanos que viven en el país africano, cuenten con las herramientas necesarias para salir; cabe destacar que fue ella la que detalló el número de connacionales atrapados e incluso, solicitó que se levantara la voz a modo de buscar un cese al fuego.

Ante esta petición, Marcelo Ebrard aseguró que elementos de la Embajada de México en Egipto serían los encargados de contactarlos para no solo conocer la situación en la que se encuentran, sino también para buscar acciones que les permita contar con el refugio adecuado y con ello salvaguardar su integridad. "Les informo la situación y avances", adelantó el canciller.

Con el objetivo de conocer cuántos mexicanos hay en la actualidad en Sudán, se informó que hay dos religiosos además de dos funcionarios que se desempeñan para organismos internacionales, un experto agrícola y una familia mexicana-sudanesa los que requieren ayuda de las autoridades para mantenerse a salvo. "Como se imaginarán todos están nerviosos por la situación imperante, pero, de acuerdo con las indicaciones de Naciones Unidas, todos se encuentran en sus casas y mantienen un contacto permanente con nuestra Embajada en El Cairo", relató a los medidos Octavio Tripp, quien se desempeña en Sudán como director general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE.

Desde que estalló el conflicto armado entre el ejército y las FAR, se habla de un total de 97 muertos más 942 heridos de acuerdo con información preliminar del Comité Central de Médicos. Por el momento, los mexicanos que se encuentran en dicho país, entre ellos dos menores de edad, han buscado la manera de poder abandonar dicha nación al grado de orillarlos a no salir de su hogar con el fin de ser víctimas del fuego cruzado.

Cabe destacar que durante los enfrentamientos, diversos aeropuertos de Sudán han sido tomados entre ellos el ubicado en la capital lo que dificulta más la salida, no sólo de los connacionales sino de los ciudadanos que también buscan ponerse a salvo ante el conflicto armado que además de desatar una crisis social, también es motivo de una posible crisis a modo económico que afectará a corto plazo.

Ciudadanos mexicanos atrapados en Sudán

Elizabeth Campero Casey

Karol Alejandra Arámbula Carrillo

Osman Abdelmoneim

Sofia Abdelmoneim Campero (menor de edad)

Karim Abdelmoneim Campero (menor de edad)

Vicente Antonio García Moreno

Dr. Ortiz Monasterio

Mariam Parra

