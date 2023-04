De no creer: China deja de ser el país más poblado del mundo según la ONU; India es el país que lo supera

Comparta este artículo

Nueva Delhi, India.- Un reporte actualizado emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha permitido estimar que este mes de abril, India superará a China como el país más poblado del mundo, pues tomando en cuenta las proyecciones de nacimientos actuales, el país asiático contará con un total de mil 430 millones de habitantes, valor que se sabe, se ha cuadriplicado en los últimos 70 años, mientras que China se encostara con un aproximado de mil 425 millones de habitantes, o sea, una cifra más baja.

Las cifras basta decir, fueron arrojadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), permitiendo saber que en el caso de China, su población decreció por primera vez en seis décadas, tiempo en el cual se había posicionado como el país con mayor cantidad de habitantes en todo el mundo. Cabe destacar además que en la década de los 80 y ante la preocupación de seguir creciendo poblacionalmente hablando, China impuso una ley respecto a que por familia se debía tener solo un hijo, de lo contrario, sería necesario pagar más impuestos. No obstante, en 2016 esta medida fue eliminada en la capital.

Pese a ser uno de los países más poblados del planeta, las autoridades en China comenzaron a mostrar preocupación por la baja en los índices de natalidad, al tiempo que la fuerza laboral del país asiático considerado uno de los más relevantes en temas económicos, comenzó a fallecer, lo que llevó a permitir que las familias tuvieran hasta tres hijos, ciudadano que con el paso del tiempo se integrarían a la sociedad laboral y por ende, permitirán mantener le crecimiento en este aspecto de la nación.

Respecto a los datos en la India, se sabe que cada diez años se lleva a cabo un censo que permite conocer cuántos habitantes hay; no obstante, el conteo programado para el 2021 tuvo que ser aplazado debido a la pandemia por Covid-19, crisis que si bien fue una de las que mayor impacto tuvo en China y en India, especialmente por la variante Delta y Delta Plus, no fue motivo para evitar que ambas naciones llamaran la atención del mundo por sus altos índices de población.

Autoridades en India ven poco probable que s lleve a cabo un censo en los siguientes años, lo que ha llevado a que autoridades internacionales señalen al Gobierno de India de buscar la manera de ocular el número exacto de habitantes, lo que a su vez permitiría conocer el nivel de desempleo que hay en dicha nación, lo que también es un factor alarmante al ser un país con un alto nivel de ciudadanos, la mayoría de ellos de menos de 30 años, jóvenes que batallan para ingresar a la fuerza laboral.

Otro de los desafíos que enfrenta India es el del suministro de electricidad, acceso a la vivienda y sobre todo a los alimentos ante la creciente población. Tomando en cuenta cada uno de los sectores, la ONU ha advertido que India alcanzará al rededor de ocho mil 45 millones de habitantes a mediados del 2023, mientras que países de África alcanzarían los tres mil 900 millones de habitantes, menos que la cantidad estimada para India pero hasta el 2100.

