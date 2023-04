¿A la cárcel? Sobreviviente de un secuestro en Matamoros es aprehendido en EU por portar arma de fuego

Comparta este artículo

Carolina del Sur, Estados Unidos.- El pasado 3 de marzo del presente año las autoridades mexicanas reportaron la presencia de una balacera en la ciudad de Matamoros en el estado de Tamaulipas donde el saldo preliminar era de dos personas sin vida, tras investigar a fondo los hechos, se confirmó que un grupo armado había secuestrado a cuatro personas originarias de Carolina del Sur y en el fuego cruzado había la vida una mexicana identificada como Areli Pablo. Si bien dos de los plagiados también perdieron la vida, este jueves 20 de abril se reportó que una de las supervivientes fue arrestada por portar arma de fuego.

Medios locales informaron que la mujer identificada como Latavia Washington McGee, de 34 años de edad, recientemente fue aprendida debido a que las autoridades la señalan por portar un arma de fuego durante una pelea de niños. La antes mencionada se dijo, viajó a la ciudad de Matamoros en compañía de tres personas más con el objetivo de someterse a un procedimiento estético conocido como abdominoplastia el cual era más accesible en el territorio mexicano que en el gobernado por Joe Biden.

Con el objetivo de ofrecer más información, se reveló que el pasado viernes 14 de abril la mujer quien hoy figura como superviviente del secuestro, estaba presente en una pelea donde una mujer de origen afroamericano quien no ha sido identificada por las autoridades, llevó a su hija menor de edad para pelear contra otra menor al interior de un complejo de departamentos ubicado en Spivey Street en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Pese a que no se sabe si hay relación entre las menores que iban a pelear contra la fémina de 34 años, se dijo que sacó un arma de fuego causando su arresto.

Testigos argumentaron que la mujer llevaba el arma de fuego en su bolsa de mano y, ante la pelea, no dudó en sacarla para amenazar a los presentes. Esta no es la primera vez que Latavia Washington McGee sería detenido ya que antes de haber sido secuestrada, se encontraron más de seis ingresos al sistema penitenciario por diversos delitos, entre ellos delitos contra la salud y violencia doméstica. No obstante, el nuevo cargo que se le imputa se dijo es por contribución a la delincuencia de un niño.

"Este cargo no estaba relacionado de ninguna manera con la tortura y la muerte por la que pasó [McGee]. Creemos que el Departamento de Policía estaba haciendo su trabajo. Estamos agradecidos por el arduo trabajo que hace el departamento de policía, pero esperamos que se desestime el cargo", dijo el abogado de la mujer.

De acuerdo con las leyes de Carolina del Sur, al momento en que la mujer sacó el arma de fuego y comenzó a agitarla delante de los menores de edad, es que se le acusa por animar a sabiendas y de manera deliberada a un menor de edad a violar la ley, aunque no quedó claro si el objetivo de la hoy detenida era proporcionar el arma a una de las menores involucradas en la pelea para usarla a su favor o bien si amenazaba a los presentes.

El nombre de la mujer en cuestión cobró relevancia a nivel internacional cuando fue secuestrada junto con tres personas más momentos después de haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos; luego de haber sido ubicadas por las autoridades mexicanas se procedió a abrir una carpeta de investigación y hacer la respectiva entrega a través del puente internacional ubicado en Brownsville, Texas. Una vez estando a salvo los supervivientes narraron a los medios de comunicación cómo fue el plagio y sobre todo la comunicación con los miembros de las células criminales en México.

