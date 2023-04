VIDEO: ¿Fue un ataque? Destello ilumina el cielo de Ucrania; Zelenski se prepara para discurso en México

Kiev, Ucrania.- La mañana de este jueves 20 de abril, autoridades en Ucrania reportaron la presencia de un destello que, de inicio, se pensó era parte de un ataque perpetrado por las fuerzas rusas; sin embargo, la agencia espacial del país gobernado por Volodimir Zelenski adelantó que no estaba relacionado con la ofensiva del Gobierno de Putin son que en realidad se trataba de un fenómeno natural.

A través de un comunicado, se informó que en realidad el destello que de inmediato se volvió tendencia en redes sociales pudo deberse a la presencia de un meteorito; no obstante, este objeto no ha sido identificado plenamente por lo que se pidió evitar difundir información errónea y esperar a que hubiera un reporte exacto. Mientras eso sucede, se buscó la manera de calmar a la población que hasta ahora, está a la defensiva por los ataques que iniciaron desde el pasado 24 de febrero del 2022.

"No podemos identificar el objeto con exactitud. Nuestra hipótesis es que se trata de un meteorito, pero para determinar su naturaleza exacta nos faltan datos. Los instrumentos de observación registraron una fuerte explosión, lo registramos y determinamos dónde ocurrió", se dijo en un comunicado.

Sergi Popko, quien funge como jefe de la administración militar con sede en Kiev, informó que el destello pudo haber sido ocasionado por un satélite perteneciente a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés); sin embargo, las autoridades estadounidenses negaron esta versión, por lo que se mantiene bajo investigación a modo de esclarecer los hechos.

"Según nuestros datos, no ha llegado a la Tierra, no ha habido impacto porque no hay datos sísmicos", dijo la NASA.