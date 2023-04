Arquitecto de origen mexicano es reportado como desaparecido en Nicaragua; se oponía al Gobierno de Ortega

Comparta este artículo

Managua, Nicaragua.- Este sábado 22 de abril, familiares de Arnoldo Horacio Guillén Monterrubio, ciudadano de origen mexicano y nicaragüense quien además es de profesión arquitecto, reportaron no tener conocimiento de su paradero, por lo que se cree fue detenido por los agentes de la Policía del actual Gobierno de Daniel Ortega del cual era opositor. Tras la denuncia que ha conmocionado a las redes sociales, se reportó que la detención tuvo lugar desde el pasado 18 de abril del presente año.

A modo de ofrecer más información, se reveló que el arquitecto de 61 años de edad, se encontraba en un hospital ubicado en Corinto, Chinandega, sitio que se cree fue su último paradero. Cabe destacar que además la denuncia hecha por los cercanos al hoy desaparecido, argumentaron que la dueña del lugar en donde éste se hospedaba fue amedrentada por los cuerpos de seguridad quienes le exigieron apagar las cámaras de seguridad para evita tener registros de los sucedido.

En ese sentido, se reveló que antes de su desaparición, un sujeto no identificado había acudido a la residencia del arquitecto a modo de pedir información sobre su paradero; sin embargo, no se encontraba en el sitio por lo que después se reveló, la habitación donde pasaba las noches fue requisada con lujo de violencia por los miembros de la policía federal. Hasta ahora, no hay indicios de dónde se pueda encontrar por lo que se teme por su seguridad.

Foto: Twitter

Debido a que cuenta con dos nacionalidades, se ha pedido apoyo al Consulado mexicano ubicado en el país centroamericano, ya que es sabido, en el pasado Guillén Monterrubio participó de manera activa como opositor al actual Gobierno, lo que lo llevó a manejar un bajo perfil para evitar llamar la atención de las autoridades. Es por ello que se hizo hincapié en que no hay indicios de que previamente fuera hostigado por el actual Gobierno.

Con el fin de tener más información, testigos narraron a los familiares y amigos del desaparecido que cabe la posibilidad de que hubiera sido arrestado por elementos del Ejército; no obstante, esta información no ha sido corroborada ni por las autoridades nicaragüenses ni por las mexicanas quienes ya están al tanto de la situación. Se sabe además que en cuestiones laborales, se entraba trabajando en un proyecto de su hermana, es decir, pese a ser opositor, no había planeado nada en contra de la actual administración.

La presunta detención de Guillén Monterrubio ha llevado a recordar que hasta ahora 39 ciudadanos han sido detenidos por elementos de la Policía Nacional en lo que va del mes de abril. La detenciones incluyen no solo civiles, sino también feligreses católicos y hasta miembros de la prensa local. En común, todos ellos se han mostrado en contra del Gobierno de Ortega quien ha sido reelecto en varias ocasiones.

"En total hemos registrado 39 detenciones arbitrarias con posibles motivaciones políticas en lo que va de abril", dijo en un reporte reciente la organización Monitoreo Azul y Blanco.

Fuente: Tribuna