¿Adiós a la pandemia? Taiwán reclasifica al Covid-19; a partir de ahora así se considerará a la enfermedad

Taipei, Taiwán.- Luego de haber atravesado por momentos muy difíciles cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó que el Covid-19 era una pandemia, el Gobierno de Taiwán ha decidido considerar de otra manera a la enfermedad que, al momento, ha arrebatado la vida a siete millones de personas en el mundo. A partir del próximo 1 de mayo, los pacientes que sean diagnosticados con esta enfermedad, serán tratados como portadores de gripe o una patología similar.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, la categoría que tendrá la enfermad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 es de 5 a 4, lo que quiere decir que ya on habrá un Centro de Comando Epidémico al ser considerado una enfermedad respiratoria similar. a un resfriado. Lo anterior se debe a que gracias a la cobertura de la vacunación, los contagios y defunciones se han disminuido de manera radical, por lo cual se tratará a los pacientes con esta patología y no el Covid-19 como tal.

Victor Wang, quien funge como viceministro de Salud de la isla en el continente asiático, remarcó que desde el pasado mes de julio el Covid-19 se convirtió en una enfermedad similar a una gripe, especialmente cuando la tasa de mortalidad disminuyó de manera radical, por lo que a partir de la fecha antes mencionada, ya no será considerada mortal pero sí con urgencia a tratar, pues el objetivo es el de evitar un repunte en los contagios como ha sucedido en otras olas.

La medida fue posible anunciarla debido a que, de acuerdo con las autoridades, el sistema médico de Taiwán ya cuenta con lo necesario para afrontar los contagios, es decir, se sabe qué hacer y qué tratamiento emplear en caso de saber sobre un contagio, incluyendo a los pacientes que presentan complicaciones derivadas de este virus cuyo origen se sabe, fue en China. Incluso, se hizo hincapié en que habrá vigilancia constante en residencias de ancianos donde es más probable que haya un brote.

Si bien Taiwán reclasifico a esta enfermedad basta recordar que no es el único país que o ha hecho. Hace unas se manas el Gobierno de Estados Unidos encabezado por Joe Biden, reportó que ya no había pandemia por Covid-19 pese a que la OMS no ha levantado la crisis sanitaria internacional. Seguido de esta medida, el Gobierno de Nuevo León, en México también puso fin a la ola de contagios y con ello, más naciones replicaron la medida pese a que ha habido una pequeña cantidad de pacientes confirmados.

El Gobierno de Taiwan remarcó que para el próximo 30 de abril ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en caso de tener que ingresar a instalaciones médicas como clínicas o farmacias y para el 1 de mayo, es decir un día después, la enfermedad será tratada como una gripe común, lo que supone el inicio de una nueva normalidad luego de tres años de la pandemia. La OMS por su parte, no se ha pronunciado por esta medida pero se dijo, puede que este 2023 se levante la crisis sanitaria.

