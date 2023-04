Alerta en Japón: Autoridades espaciales pierden contacto con la nave Hakuto-R; debía aterrizar en la Luna

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- La comunidad científica ha tratado de llegar a la Luna desde que el primer viaje se realizó con éxito en 1969; sin embargo, a días de la explosión de la aeronave Starship propiedad de la empresa Space X de Elon Musk, misma que buscaba llegar tanto al satélite natural de la tierra como a Marte, el Gobierno de Japón lanzó la nave Hakuto-R, la cual se creía aterrizaría con éxito el 25 de abril y tras dos días de haber llegado al espacio, pero hasta ahora, nada se sabe ya que se perdió la comunicación.

Cabe destacar que desde que el Apolo 11 aterrizó en la Luna y el astronauta Neil Armstrong fue el primero en dejar huella, 12 astronautas más han 'conquistado' el satélite gracias a que se enviaron seis misiones más, por lo que luego de los antecedentes científicos que se han tenido, Japón esperaba celebrar el aterrizaje de su aeronave, lo que también les daría la oportunidad de tener el primer viaje de una compañía privada en llegar.

El mundo entero estaba al pendiente del lanzamiento e incluso se informó que la primer comunicación que se tendría con el Hakuto-R se transmitirá a través de la plataforma YouTube; sin embargo, dicho enlace se cortó a los pocos minutos de haber comenzado pues no pudo se pudo llevar a cabo la comunicación adecuada, lo que de inmediato levó a la empresa a emitir un comunicado con el resultado final.

Hemos perdido la comunicación. Debemos asumir que no hemos podido completar el descenso en la superficie lunar", dijo Takeshi Hakamada, fundador de la empresa iSpace, encargada de enviar tal aeronave.

La aeronave Hakuto-R se sabe, se trataba de una sonda de dos por 2.5 metros más un peso de 340 kilos. En ella había material de diversos países, específicamente róveres, entre ellos uno de los Emiratos Árabes denominado 'Rashid' cuyo peso era de 10 kilos. De haber aterrizado con éxito, sería también el primer artefacto de dicha nación en estar en el espacio, específicamente en la Luna; no obstante, se dijo que un problema en el combustible, el cual se agotó, impidió que no solo se mantuviera comunicación, sino también que se dijo, pudo haber un aterrizaje de emergencia.

No se espera que se restablezca la comunicación con el módulo de aterrizaje y hemos determinado que será difícil completar el Éxito 9, que confirma el aterrizaje en la Luna", se dijo en un comunicado de prensa.

Pese a que no se pudo anunciar un aterrizaje con éxito de parte de la empresa privada iSpace, los científicos aseguraron que no todo fue un fracaso, ya que actualmente se tienen los datos adecuados para evitar que una misión similar falle en el futuro. En ese sentido, se dijo que las misiones 2 y 3 (esta era la 1), se desarrollarán de manera paralela, por lo que d nueva cuenta se intentará llegar a la luna en 2024.

Con el fin de explicar más que no se trataba de u fracaso, se informó que desde 2019, año en el cual se buscó llevara. Cabo tal misión, no había nada garantizado, pues la empresa de origen israelí SpaceIL ya había intentado un lanzamiento similar pero en el intento, se estrelló contra la superficie lunar, lo que también le ocurrió a la sonda de India, denominada Vikram. Con estos antecedentes, se esperaba que sucediera lo que recientemente se reportó aunque se mantuvo la esperanza de entablar con la aeronave que no estaba tripulada.

La empresa iSpace confirmó que la misión no tuvo éxito. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna