¿El fin de Putin? Periódico en Alemania asegura que hubo un operativo para ultimarlo pero esto pasó

Berlín, Alemania.- Desde que estalló el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el nombre de Vladimir Putin ha llamado la atención de la prensa y Gobiernos internacionales, pues basta remarcar que él fue quien ordenó el despliegue militar en el país gobernado por Volodimir Zelenski el 24 de febrero del 2022, llevándolo a tener un bloqueo de parte de occidente a modo de obligarlo a poner el fin al tal evento; no obstante, este jueves 27 de abril se reveló información alarmante ya que se dijo, hubo planes para ultimar al mandatario ruso.

De acuerdo con lo expuesto por el medios de comunicación en Alemania, se puso en vuelo un dron cargado de explosivos el pasado domingo 23 de abril del presente año, nave no tripulada que salió desde Ucrania con destino al parque industrial de Rudnevo, ubicado muy cerca de Moscú, sitio donde se dijo, estaba el mandatario. Al estrellar el dron kamikaze, se buscaba ocasionar una fuerte explosión que derivara en el deceso del mandatario.

Foto: Twitter

La información que fue difundida a través del periódico Bild, asevera que en total el dron modelo UJ-22 contaba con 17 kilos de explosivos distribuidos en 30 bloques. Si la integridad del mandatario no se vio comprometida, es porque el mismo medio remarca que el dron se estrelló a pocos kilómetros de su objetivo por lo que no hubo heridos y claro, no llegó hasta donde se temía estaba Putin.

Por otra parte, se hizo la aclaración que, de no haberse estrellado antes, el dron tampoco pudo haber causado daño mortal, esencialmente porque inició el vuelo días antes de la visita del mandatario a Rudnevo, misma que se programó para este jueves 27 de abril. A modo de evita poner en riesgo la vida del mandatario, se ha informado que suelen omitir los horarios y fechas de visita a diversos lugares para no exponerlo a este tipo de situaciones, lo que a su vez llevó a especular que de ultima hora canceló el viaje al citado parque industrial.

El dron se estrelló kilómetros antes del objetivo. Foto: Twitter

"La semana pasada, nuestros oficiales de inteligencia recibieron información sobre el viaje de Putin al parque industrial de Rudnevo. En consecuencia, despegó nuestro dron kamikaze, que sobrevoló todas las defensas aéreas de la Federación Rusa y se estrelló no lejos del parque industrial”, dijo en redes Yuriy Romanenko, activista originario de Ucrania sobre la vista de Putin.

Una vez que se hizo tendencia el presunto atentado contra Vladimir Putin, el Gobierno de Ucrania no se ha pronunciado, especialmente porque al haber salido de la frontera entre ambos países, se remarcaría como un ataque ordenado por las fuerzas de Zelenski contra su homónimo, con quien ha tratado de reunirse a modo de alcanzar acuerdos de paz sin que haya un avance favorable.

Fuentes extraoficiales han resaltado que desde antes de la invasión a Ucrania, Vladimir Putin temía ser asesinado, por lo que contrató a tres sujetos muy parecidos a él quienes usurpan su puesto en viajes de Estado. De esta manera, en caso de ser víctima de un ataque, no sería él el afectado sino los que por su parecido, arriesgan su integridad. Dicha postura, tampoco ha sido confirmada por el Kremlin.

