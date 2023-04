Sismo de magnitud 7 'sacude' Papúa Nueva Guinea; Saldo preliminar es de 3 muertos y viviendas afectadas

Comparta este artículo

Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea.- La madrugada de este lunes 3 de abril, un sismo de magnitud 7 grados azotó el noroeste de Papúa Nueva Guinea, dejando un saldo oficial de tres personas sin vida y docenas de viviendas dañadas. Autoridades no han podido dar un reporte específico de daños pues por el momento se siguen haciendo las evaluaciones correspondientes para poner en marcha un protocolo que permita restaurar la ciudad.

De acuerdo con lo expuesto por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo de este lunes 3 de abril sucedido en punto de las 04:00 horas, tiempo local, se ubicó a 93 kilómetros de la ciudad costera Wewak, muy cerca del Lago Chambri y tuvo una profundidad de 62 kilómetros. Debido a que se trata de una zona rodeada de cuerpos marítimos, la preocupación era sobre una posible alerta de tsunami tanto en el país de origen como en los aledaños; sin embargo, no fue necesaria tal advertencia.

Foto Twitter

A modo de ofrecer más detalles, se reiteró que la zona donde sucedió el sismo no es muy poblada; no obstante, no fue motivo para no lamentar los fallecimientos registrados aunque hasta ahora se desconoce si fue a consecuencia de un derrumbe u otro motivos relacionados con este fenómeno natural. El Centro Nacional de Catástrofes informó que hay una docena de viviendas dañadas pero no se sabe si quedaron inhabitables.

"El lago Chambri está en ebullición y el sismo continúa ahora mismo", dijeron las autoridades locales.

Johnson Wapunai, diputado de Papúa Nueva Guinea, dijo a través de la red social Twitter que el objetivo era proteger a la población por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse alejados de árboles u otros objetos que pudieran caer en caso de registrarse una réplica. "Hay corrimientos de tierra en las orillas (...) es bastante aterrador", remarcó una de las personas residentes de la zona.

Foto: Twitter / ilustrativa

Será a lo largo de este lunes 3 de abril que elementos de mitigación de desastres terminen con la evaluación de los daños, al tiempo de crecer un reporte sobre a cuánto ascienden estos, especialmente porque se adelantó que además de viviendas, hay edificios que también presentan daños estructurales que fueron calificadas como ‘destruidas’.

La zona con más daños se sabe, es una región pantanosa cuya población se dedica a la pesca y caza; es precisamente por su ubicación que no hay mucha comunicación e incluso se dijo, es de acceso complicado, por lo que se apuntó, tardarán varios día para conocer cuál fue el verdadero daño que generó el sismo. En tanto, regiones cercanas han apuntado que se sintió con bastante intensidad pese a no tratase del epicentro, por lo que en la zona donde el movimiento sucedió, se espera que haya más reportes de heridos o incluso, personas sin vida.

Fuente: Tribuna