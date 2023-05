FUERTES VIDEOS: Autos 'vuelan', árboles caen y viviendas resultan dañadas tras tornado en Florida

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- La tarde-noche del pasado sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Estados Unidos (EU) se movilizaron en el estado de Florida, luego de que se reportara un fuerte tornado, el cual causó severos daños. Este fenómeno natural, el cual estuvo acompañado de intensas precipitaciones y vientos fue captado por cámaras de videovigilancia, las cuales mostraron cómo volcó vehículos, derribó múltiples árboles y causó desperfectos en viviendas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

De acuerdo con medios estadounidenses, el siniestro tocó tierra la tarde del pasado sábado 29 de abril del 2023 y causó severas afectaciones cerca del Centro Médico de Palm Beach Gardens; su dirección era rumbo hacia la costa, en el noreste de la entidad y su fuerza era de 160 kilómetros por hora (es decir, casi 100 millas por hora). Uno de los videos más virales sobre este siniestro fue captado por un civil que circulaba por Palm Beach Gardens, cerca de las 17:00 horas, tiempo local.

Esta persona compartió que cuando el tornado aterrizo, el fenómeno pasó sobre la carretera, justo ante sus ojos, por lo que sacó su teléfono celular y comenzó a grabar la evidencia. El video, el cual duró seis segundos, muestra cómo un vehículo sale volando tras ser golpeado por el aire; la fuerza del tornado es tal, que el automotor gira en dos ocasiones antes de caer. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el carro todavía estaba tripulado por alguna persona.

No obstante, no fue el único vehículo que salió volando, ya que otras imágenes en redes sociales muestran más automotores afectados. Cabe mencionar que las autoridades de Florida no han señalado el número exacto de daños. Además de los autos, también se reportaron caídas de árboles y daños a viviendas; por fortuna, estos efectos del tornado no dejaron ni heridos ni víctimas mortales que lamentar, según el Departamento de Policía de Palm Beach Gardens.

Esta tormenta obligó a las autoridades locales a cerrar vialidades, principalmente carreteras, en lo que los trabajadores del gobierno despejaban escombros y hacían un recuento de daños. Para la mañana de este domingo 30 de abril del 2023, una vocera dela municipalidad de Beach Gardens avisó que las medidas de emergencia ya habían sido suspendidas, pero que las autoridades seguían resolviendo algunos problemas pendientes. La temporada de tormentas en la zona para este fin de semana, ya habría concluido.

Fuente: Tribuna