(VIDEO) "Parece tan surreal": Donald Trump comparece y queda formalmente bajo arresto; así fue su ingreso

Nueva York, Estados Unidos.- La tarde de este martes 4 de abril, se llevó a cabo la comparecencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump en una Corte con sede en Manhattan debido a que hay una investigación en su contra. El objetivo de presentarse ante la autoridad de 'La Gran Manzana' era supuestamente para revelarle los cargos por los que sería imputado; sin embargo, se determinó declararlo oficialmente bajo arresto.

El republicano de 76 años de edad se sabía, había llegado a Nueva York procedente de su mansión en Florida la noche del lunes 3 de abril; por lo que en punto de las 11:25 horas, tiempo de centro de México, ingresó a la Corte donde simpatizantes y opositores ya lo esperaban como parte de un mitin que comenzó desde muy temprana hora. El objetivo era supuestamente tomar sus datos personales y biométricos y tras ello, revelarle cuáles son los cargos en su contra, especialmente la investigación sobre el dinero que le pagó a la actriz de contenido para adultos, Stormy Daniels, misma que dijo se trataban de gastos de representación aunque solo se trató de un fraude fiscal.

Previo a llegar a la Corte, Donald Trump estuvo en la Torre que lleva su apellido, por lo que se había sugerido que antes de llevarse a cabo la lectura de los cargos, de los que se su abogado dijo que no había muchos claros, daría declaraciones; no obstante, ingresó sin mediar palabra y tras ello, recibió el dictamen de quedar oficialmente bajo arresto. Por este evento, se hizo énfasis en que no sería esposado aunque a decir del mandatario, era lo que buscada ya que tenía la intensión de hacer de la investigación en su contra un espectáculo.

Al ser declarado oficialmente bajo arresto, Donald Trump no dudó en reaccionar y aseguró a través de la red social Truth, la cual él creó luego del veto que sufrió de parte de Facebook, Twitter e Instagram, que todo este evento le parecía algo "surreal", calificativo que empleó cuando se supo, estaba de camino a ser ingresado al Palacio de Justicia de Nueva York donde seguirá el proceso en su contra.

"Me dirijo al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan SURREAL - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté pasando en América. MAGA!", escribió.

El pasado sábado 18 de marzo, Donald Trump lanzó la advertencia a través de su red social sobre el arresto en su contra que sucedería el 21 de marzo, evento por el cual llamó a sus seguidores a manifestarse en todo el país pues insistía, este evento correspondía a una "cacería de brujas" de parte de sus opositores, todo mientras él hacía más notoria su intención de ser el candidato de su partido de cara a las elecciones del 2024. Pese a que el arresto no sucedió en la fecha que había vaticinado, sí remarcó que su interés era el de aparecer siendo esposado.

Hoy luego de quedar oficialmente bajo arresto, el equipo del exmandatario aseguró a los medios de comunicación presentes que el republicano y también empresario estaba dispuesto a colaborar y ser fotografiado mientras era llevado al Palacio de Justicia; no obstante, se dijo que esto no sucedería mientras estuviera presente en el Tribunal Penal de Manhattan, por lo que todavía cabe la posibilidad de verlo de esta forma y con ello hacer de su investigación un "espectáculo" como lo hará deseado ya que se dijo, le puede ayudar en su campaña para retornar a la Casa Blanca.

Los 34 cargos en contra del exmandatario no han sido revelados a los medios de comunicación; sin embargo, el fiscal Alvin Bragg había adelantado que uno de ellos era el de defraudación fiscal en Nueva York, por lo que fue entonces cuando surgió el nombre de Stormy Daniels contra quien Trump ha arremetido en diversas ocasiones. En 2016 se supo, le había pagado a la antes mencionada por encuentros íntimos confidenciales cuando él estaba en medio de una campaña política. Al tratar de justificar 130 mil dólares que le dio como ganancia, falsificó documentos, evento que es un delito en la ciudad donde hoy inició un juicio en su contra.

