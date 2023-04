Juez con sede en Texas revoca uso de píldora abortiva en EU; NY asegura que se seguirá usando el fármaco

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- El pasado viernes 7 de abril, un juez federal con sede en Texas, emitió un fallo mediante el cual se remarca la revocación de la aplicación de la píldora abortiva mifespristona a nivel nacional, fármaco que se usa desde el 2000 y al cual recurrían las mujeres con el objetivo de realizarse un aborto sin la necesidad de poner en riesgo su vida.

De acuerdo con la información oficial, la persona que se encargó de emitir este fallo fue el juez federal Matthew Kacsmaryk quien se sabe es de ideología conservadora, el cual ordenó a la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés), anular la aprobación del uso de la píldora, lo que creó controversia a nivel internacional pues este es el siguiente decreto que se hace para prohibir el aborto legal en el país gobernado por Joe Biden luego que en 2022 se eliminada el derecho constitucional a la interrupción legal.

Manifestantes en contra del aborto en EU. Foto: Twitter

Si bien se emitió este fallo, se sabe que los representantes legales del actual presidente tienen un periodo de una semana para apelar la decisión, por lo que todavía cabe la posibilidad de ser vetada; no obstante, para el juez antes citado, la FDA no cumplió con el procedimiento adecuado que permite aprobar el medicamento en cuestión al no tomar en cuenta que tiene un "impacto negativo" en la salud de quienes lo ingieren, en este caso las mujeres que buscan realizarse la interrupción de un embarazo.

"La FDA falló por completo en considerar un aspecto importante del problema al omitir cualquier evaluación de los efectos psicológicos del fármaco o una evaluación de las consecuencias médicas a largo plazo del fármaco", dice el documento.

Mientras se emite la cancelación a nivel nacional de la píldora, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se pronunció de manera inmediata a través de las redes sociales y remarcó que en la 'Gran Manzana' se continuará facilitando el medicamento con el fin para el cual actualmente se emplea e incluso, aseguró que los “extremistas” no se detendrían hasta eliminar por completo el derecho al aborto en el país; no obstante, este acto sí está disponible en la ciudad y así espera mantenerlo.

"Si necesitas atención, te recibimos con los brazos abiertos", remarcó la gobernadora.

En ese sentido, la gobernadora de Nueva York informó además que había pedido a su equipo de trabajo y a la actual legislatura, considerar acciones que permitan proteger el aborto además del uso de otros medicamentos con este fin, como es el caso del misoprostol, todo mientras se debate el nuevo presupuesto, pues al conocer el falo del juez Kacsmaryk, se dijo "horrorizada" por atentar de esta manera contra ls derechos reproductivos de las mujeres.

Eric Adams, alcalde de la ciudad, secundó a Kathy Hochul sobre esta postura y remarcó que el juez lo único que busca es pisotear la ley mas no defenderla, lo que lo llevó a la vez a remarcar que "el fallo de hoy de otra persona designada por (el expresidente) Donald Trump podría dificultar aún más que las personas accedan a un aborto, incluso aquí en la ciudad de Nueva York, y es un claro acto de guerra contra las mujeres".

En junio del 2022, la Corte Suprema sorprendió al mundo entero tras derogar la sentencia conocida como Roe vs. Wade que desde 1973 se encargaba de garantizar el derecho al aborto en todo el país. Esto llevó a remarcar que sería ahora destino de cada gobernador de los estados que comprenden el país, de determinar si el aborto era considerado un acto legal o no; no obstante, con el fallo del juez en Texas, el discurso es que ha decidido por todo el país y con ello, atenta contra los derechos reproductivos de las féminas.

Tras la derogación de la sentencia, el estado de Misouri fue el primero en anunciar que el aborto estaba oficialmente prohibido y tras ello, Texas, Arkansas, Idaho, Luisiana, Dakota del Norte y del Sur, Misisipi, Oklahoma, Utah, Tennessee, Kentucky y Wyoming siguieron con esta postura que llevó a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), Canadá y otras entidades, brindaran apoyo a las residentes para realizarse abortos en caso de necesitarlo.

