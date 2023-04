Miembro de la familia real británica lanza tremenda indirecta al príncipe Harry y a Meghan Markle

Londres, Inglaterra.- Desde su salida del ceno de la Familia Real Británica, en enero del 2020, el Príncipe Harry y Meghan Markl se convirtieron en las figuras más controversiales de la casa Windsor, esto de debido a que ambos expresaron su deseo de abandonar sus deberes reales para tener una vida más privada e independiente de la corona inglesa; sin embargo también han sido criticados en diversas ocasiones por sus acciones contradictorias.

Si bien se sabe que Meghan y Harry querían llevar una vida de bajo perfil, lo cierto es que la pareja dio un giro radical al respecto al lanzar su propia docuserie en Netflix sobre los motivos que los llevaron a abandonar a la familia real en donde muestran un supuesto asedio de la prensa, cuando las imágenes que tenían fueron desmentidas por los periodistas que las tomaron, quienes revelaron que pertenecían a otro tipo de eventos como el estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte en el año 2011, entre otras cosas.

Por otro lado, el hijo menor de Carlos III lanzó su libro de memorias Spare (Reemplazo) en donde habló con mayor profundidad sobre su vida en la familia real, su relación con su hermano, el Príncipe William y la manera en la que sobrelleva la temprana muerte de su madre, la princesa Diana, quien perdió la vida de manera abrupta, cuando Harry tenía apenas 12 años de edad, lo que le expuso al escrutinio mediático a edad temprana.

Entre otras cosas, se sabe que le príncipe Harry estaría furioso con su padre porque les retiró sus escoltas, mismas que se les asignaban cuando iban de paseo a Reino Unido, así como también se les quitó su propiedad de Frogmore Cottage, misma que había sido obsequio de la Reina Isabel II con motivo de su boda, en el año 2018, pero que Carlos III revocó porque dicha mansión solo debe ser ocupada por los miembros de la familia que trabajan para la corona.

Recientemente, Sarah Ferguson, exesposa del polémico Príncipe Andrés, habló para el medio The Indepedent, donde habló un poco sobre lo difícil que era formar parte de la familia real, pero a su vez logró lanzar una indirecta a los duques de Sussex, esto sin mencionar sus respectivos nombres. Según lo dicho por la Duquesa de York, si una persona decide abandonar a la familia real no puede exigir que se le den los mismos privilegios que antes.

Bueno, no puedes tenerlo todo. No puedes sentarte en la valla con un pie dentro y otro fuera. O estás dentro, o estás fuera. Así que luego no llores sino te invitan a una boda. Decidiste irte, así que vete y vive tu vida