Tragedia: Niños navegaban para recoger leña y embarcación naufraga; saldo es de 15 menores muertos

Abuya, Nigeria.- Este miércoles 10 de mayo, las autoridades en Nigeria informaron que por el momento, hay un reporte de 15 menores de edad sin vida tras el naufragio de una embarcación que navegaba a más de su capacidad. Los hechos que han conmocionado al país entero ha cobrado más relevancia pues todos los finados son menores de edad quienes se supo, habían tomado la decisión de subir al bote y llegar a comunidades más cercanas para recoger leña.

De acuerdo con el reporte preliminar, además de los menores de edad quienes murieron ahogados, se sabe de un aproximado de 25 niños más que no han podido ser localizados, por lo que se cree que el saldo oficial de muertos puede subir en las siguientes horas. Hasta el momento se cree que en la embarcación viajaba con un total de 40 personas abordo, es decir, más de lo que el bote involucrado podía aguantar.

Las autoridades manifestaron que los hechos sucedieron en el estado de Sokoto, al noreste del país africano. Todos los menores de edad involucrados en el naufragio procedían de la comunidad de Dundeji y momentos antes se habían organizado para viajar al otro lado del río Shagari donde había leña que les permitiría llevar a cabo sus actividades cotidianas. Al no haber podio llegar a la orilla, rescatistas se dirigieron a la parte del río donde se apreciaba la embarcación y con ello, se recuperaron algunos cuerpos.

Brigadistas han confirmado que se recuperaron los restos de 13 niñas y dos niños, en tanto, buzos mantienen la esperanza de poder hallas supervivientes aunque el panorama es menos favorecedor. Aliyu Abubakar, funcionario de la comunidad donde sucedieron los hechos, anunció que hay 25 menores desaparecidos y hasta ahora, ninguno de los figura como lesionado. Se teme que todos hayan perdido la vida pero se confirmará la información hasta que haya rastro de los cuerpos.

Nos dijeron que había unos cuarenta niños a bordo, por lo que 25 de ellos siguen desaparecidos".

Reportes oficiales resaltaron que los menores de edad suelen cruzar el rio con frecuencia para recoger la leña, la cual no solo usan para las actividades cotidianas sino también para venderla entre los resientes de la comunidad pues el estado de Sokoto es uno de los que más índices de pobreza tiene en el país. Esta actividad de recolección había sido hasta ahora segura, por lo que se investigará qué fue lo que sucedió para que el bote naufragara.

De manera extraoficial se reveló en plataformas sociales que el número de menores de edad sin vida había subido a 17; sin embargo, no se ha confirmado tal saldo por lo que se pidió a la población en general no especular hasta que se informara qué ha acontecido con este despliegue de rescate. Los naufragios en Nigeria se sabe, son comunes pues con frecuencia, las embarcaciones van más allá del tope de su capacidad; sin embargo, no por ello deja de ser un acontecimiento lamentable a nivel internacional.

