EU: Tiroteo en Nuevo México; registran un saldo de 3 víctimas fatales y 2 policías heridos

Nuevo México, Estados Unidos.- Este lunes, 15 de mayo, alrededor del medio día, las autoridades de Farmington, Nuevo México, emitieron un comunicado a través de su cuenta de Facebook, donde avisaron sobre el desarrollo de un tiroteo en el que, por lo menos, tres personas perdieron la vida, mientras que dos oficiales resultaron heridos. Si bien hasta el momento se han brindado pocos detalles de los hechos, se sabe que un sospechoso murió en escena.

De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió cuando un presunto tirador abrió fuego en la mencionada localidad, motivo por el que hubo un enfrentamiento con las autoridades. Según se sabe, un policía estatal de Nuevo México sufrió heridas de bala, aunque otros medios informan que, en realidad se habrían tratado de dos oficiales, los que resultaron afectados por el enfrentamiento con el tirador, lo que sí se sabe es que los agraviados fueron trasladados al hospital y presentan condición estable.

La misma publicación de la policía denunció que hasta el momento se desconocen datos esenciales del sospechoso, como su género, edad, nombre o el mismo móvil del tiroteo. También reconocieron que una vez que se abatió al sospechoso, ya no identificaron mayores amenazas, por lo que se estima que le tirador en cuestión habría estado trabajando solo y no tendría ningún cómplices, o al menos, éste no se habría encontrado en la escena del crimen.

Créditos: Twitter @TPPhonix

Según información de la policía, en el lugar se reportaron varias víctimas civiles, aunque no se mencionó un número exacto, lo que sí se sabe es que al menos hubo tres personas fallecidas, de las que se desconocen su edad, género y nombres. Es bajo este contexto que se espera que, una vez que las víctimas hayan sido identificadas por sus familiares, se proporcionen mayores datos sobre los agraviados.

Otro medio que informó acerca de un tiroteo masivo fue la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Phoenix, California, donde mencionaron que respondieron ante los informes de un tiroteo masivo en la ciudad de Nuevo México, aunque al igual que el mencionado comunicado de la policía de Farmington, no dieron mayores detalles con respecto a las víctimas o del difunto sospechoso.

Según datos del medio CNN, han intentado contactarse con el alcalde de la ciudad y el gobernador de Nuevo México para obtener comentarios de éstos, pero hasta ahora no han podido hablar con ellos. Cabe señalar que Farmington es una localidad relativamente grande, con un total de 46 mil 400 habitantes, la cual se encuentra en la frontera entre el mencionado condado y Colorado.

Fuentes: Tribuna