Gobierno de Perú, a un paso de declarar 'non grato' a AMLO; habrá demanda contra México por esto

Lima, Perú.- Derivado del conflicto político y social que se mantiene en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, evento que además lo llevó a ser detenido y vacado de sus funciones, el Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció a favor del izquierdista e incluso, ofreció asilo político a los familiares del exmandatario llevando a que el actual Gobierno, encabezado por Dina Boluarte mostrara su descontento pues incluso, la administración mexicana se negó a reconocerla como titular del Poder Ejecutivo al igual que lo hicieron Colombia, Bolivia y Argentina. Por estos hechos, ahora se ha planteado la posibilidad de declara 'persona non grata' al tabasqueño.

Cabe destacar que en el marco de estos hechos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió este calificativo, llevándolo a no ser recibido en el territorio andino ni como Jefe de Estado ni como ciudadano, lo que también le sucedió al Embajador de México en Perú, Pablo Monroy quien fue expulsado del territorio peruano, elevando la tensión entre los Gobiernos de México y el país que antes era comandado por Castillo. Actualmente, la propuesta que involucraría al mandatario mexicano no fue propuesta por el Ejecutivo, sino por la congresista Patricia Chirinos.

Perú plantea declarar 'persona non grata' a AMLO.

El pasado jueves 18 de mayo, Chirinos, quien forma parte del grupo parlamentario Avanza País, presentó una moción para que López Obrador sea considerado 'persona non grata' luego de "las mentiras, ataques e injerencias en nuestro país" que ha hecho el mandatario mexicano contra el Gobierno de Dina Boluarte. El documento además involucra que el tabasqueño ha mostrado una conducta de "injerencia" en torno a los asuntos internos de Perú, lo que para ella es una manera de violentar los principios esenciales del Derecho Internacional, al tiempo que ha atentado contra la soberanía de Perú.

La moción ya fue presentada al Poder Legislativo de Perú pero también se dijo, va dirigida a la actual presienta a quien además de solicitarle dicha declaratoria contra AMLO, también se le ha solicitado que se presente una demanda contra México ante instancias de índole internacional como consecuencia del actuar de López Obrador no solo por el hecho de calificar de espuria a la mandataria, sino porque se ha hecho énfasis, fue uno de los primeros países en ofrecer apoyo al 'golpista' y a su familia.

Exhortar (...) a interponer una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, toda vez que el Estado mexicano viola flagrantemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico afectando así los derechos y expectativas del Estado peruano".

Moción presentada por la congresista Patricia Chirinos

El documento ahora deberá ser evaluado por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y en un primor de algunas semanas, se revelará si se acepta la petición de la congresista o bien, se deshecha. A la par que Gustavo Petro se declaró como 'persona non grata' el pasado mes de febrero, se pidió que la medida fuera también para el mandatario mexicano aunque en este caso, no avanzó pues estaba en discusión el tema de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, misma que AMLO ha dicho no cederá a Perú al considerar que el Gobierno de Boluarte no es legítimo.

"En vez de preocuparse de nuestro país y de defender al golpista Pedro Castillo, deberían de preocuparse por sus países. Bastantes problemas tienen en Colombia con las marchas o en México, donde tampoco lo quieren a AMLO (...) Dicen que hay países que ya se han calmado, pero sabemos que han dado declaraciones desubicadas y ofensivas a nuestro país", dijeron las autoridades peruanas en el momento en que se había solicitado que tanto Petro como López Obrador recibieran tal calificativo. Hasta ahora, no ha habido una respuesta fija de parte de las autoridades mexicanas, especialmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quien en su momento, lamentó que el embajador Monroy fuera expulsado del territorio peruano.

La congresista Patricia Chirinos fue la que presentó la moción al Parlamento

Fuente: Tribuna