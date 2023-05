OMS revela nueva información sobre el Covid-19: Pandemia costó más de 300 millones de años de vida

Comparta este artículo

Ginebra, Suiza.- El pasado cinco de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó la alerta máxima de emergencia sanitaria por el Covid-19, virus que cambió la vida como se conocía en el 2020, y además cobró millones de vidas en todo el globo. Si bien el número de decesos ha disminuido considerablemente y la enfermedad ya no representa un riesgo vital, el coronavirus sigue dejando estragos, según la misma organización.

Este viernes 19 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud reveló nueva información sobre Covid-19 y sus consecuencias, luego de 'explotar' hace más de tres años: según los datos más recientes recaudados por la OMS, el coronavirus costó cerca de 337 millones de años de vida, luego de provocar la muerte prematura de millones de personas en todo el mundo durante sus primeros años.



De acuerdo con la información presentada este día desde Ginebra, Suiza, sólo en 2020 y 2021, los años más duros de la pandemia de Covid-19 ya que este era un virus desconocido, y no se contaban ni con medicamentos ni vacunas especializadas, causó la pérdida de 336.8 millones de años de vida en todo el mundo. Cabe mencionar que el cálculo se basa únicamente en los datos disponibles con corte al 2022.

Es como perder 22 años de vida por cada deceso de más", expuso en conferencia de prensa Samira Asma, jefa adjunta de la OMS de datos y análisis.

En el 2022, ya con el avance de las vacunas y medicamentos, el número de muertos de Covid-19 aumentó, pero con un ritmo menor, por lo que la Organización Mundial de la Salud decidió levantara la alerta máxima de emergencia sanitaria por coronavirus. Dicha acción ocurrió el pasado cinco de mayo del 2023, y fue replicada en diferentes naciones, por ejemplo, México, donde también se eliminó esta medida sanitaria.

Aunque las muertes no paran, el impacto ya no es tan grande. El último balance de fallecimientos atribuidos a la enfermedad, recaudado por la OMS detalla que murieron de 6.9 millones de personas desde el inicio de la pandemia, en 2020. No obstante, el verdadero número de víctimas seria aún mayor, pues se estima que los gobiernos no facilitaron datos viables; se cree que habrían al menos 20 millones de muertos a causa del coronavirus en todo el planeta tierra.

Los 20 millones de fallecidos mencionados por la Organización incluyen las muertes directas por Covid-19 y también los decesos como consecuencia del impacto de la pandemia en los sistemas sanitarios.

