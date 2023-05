(VIDEO) Italia también en alerta tras la erupción de un volcán: Etna pone en 'jaque' a Catania

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Mientras en México las autoridades están en alerta por la posible erupción del volcán Popocatépetl, otro de los colosos más activos en el mundo hizo erupción el pasado domingo 21 de mayo; nos referimos al volcán Etna el cual se encuentra en Italia y por lo que además de reportarse el desalojo de miles de habitantes en Sicilia, se informó que las actividades en el Aeropuerto Internacional de Catania quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, lo que también ah dejado a cientos de pasajeros varados como sucede en nuestro país.

De acuerdo con la información oficial, la actividad del volcán más la intensa caída de ceniza en la región ha ocasionado que no se cuenten con las condiciones ideales en las pistas de dicho aeropuerto, al tiempo que las autoridades además de cesar las operaciones, también informaron que un sector del espacio aéreo estaría cerrado hasta nuevo aviso, lo que deja afectaciones para otros aeropuertos cuya ruta marcada es la que precisamente quedó temporalmente inhabitada.

Debido a la erupción del Etna y a la copiosa cantidad de ceniza volcánica en la superficie del aeropuerto, las operaciones de vuelo fueron suspendidas hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras".

Caída de ceniza del volcán Etna causa el cierre de Aeropuertos en Italia

Con el objetivo de arrojar un panorama más claro sobre el motivo por el cual las actividades se han visto paralizadas, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología en Italia reportó que la actividad del volcán irá aumentando de manera gradual, lo que daría explicación no solo a la intensa caída de ceniza que se ha visto en los últimos días, sino también a los sismos que la región ha experimentado y los cuales se estima, se mantendrán hasta que el coloso no se detenga.

Del mismo modo, los expertos resaltaron que el volcán Etna es el más activo de toda Europa y por ello, desde hace 500 mil años es que los fuertes rugidos que emite se pueden escuchar con frecuencia; no obstante, tras haber entrado erupción es que la población los percibe más y con ello, se ha generado un intenso temor. La ciudad que más afectaciones tiene por este fenómeno natural es Catania, la que a su vez es la más grande de la isla de Sicilia donde de manera extraoficial se dijo, las actividades aeroportuarias se abrieron este lunes por la mañana, tiempo local.

Residentes de Catania aseguran que este es un espectáculo común pues con frecuencia el volcán Etna arroja material incandescente que permite retratar paisajes poco comunes; no obstante, por la candad de nubosidad que hay en la región es que no se ha apreciado la erupción como en otras ocasiones. En 2021 también el coloso indicó este tipo de actividad y se sabe, tuvo una duración de semanas que no causó pérdidas humanas ni dejó lesionados; no obstante, se advirtió sobre mantener le monitoreo para evitar situaciones de este tipo.

La agencia de noticias AdnKronos advirtió que en caso de seguir de esta manera la cantidad de ceniza que arroja el volcán afectando las pistas del Aeropuerto Internacional de Catania, se puede anunciar un nuevo cierre en las operaciones de esta terminal aérea. Del mismo modo, se espera que las canciones climáticas, las cuales impiden ver la cantidad de lava que se arroja por parte del volcán Etna, no sea un problema en las siguientes horas, lo que llevó a las autoridades a pedir a la comunidad estar alerta ante un posible desalojo de más residentes.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna