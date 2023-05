Caso de Gaby Petito: Revelan 'turbia' carta que la madre de Bryan Laundrie le enviaría a su hijo

Florida, Estados Unidos.- El mes de agosto del 2021, trascendió una noticia que paralizó a todo Estados Unidos, luego de que una familia denunciaría que su hija, la influencer de Instagram, Gaby Petito, había desaparecido junto a su novio, Brian Laundrie; sin embargo, conforme las investigaciones avanzaban, las esperanzas de encontrar a la joven, de 22 años viva, se iban desvaneciendo paulatinamente.

A más de más de 1 año de estos acontecimientos, se descubrió que Gaby fue asesinada por su novio, en el Bosque Nacional Bridger-Teton; mientras que Brian regresó a Florida, donde permaneció unos cuantos días junto a su familia, luego de ello abandonó a sus padres para irse a hacer senderismo a un pantano de Florida, donde terminó por dejar una carta, en donde confesó que le había quitado la vida a la influencer; finalmente, Laundrie se suicidó con una herida de bala.

Meses después, las autoridades encontraron el cuerpo de Gaby Petito y alrededor de noviembre, localizaron el de Laundrie, de quien únicamente quedaba su cráneo, así como sus pertenencias y la carta en donde confesó el crimen que cometió varias semanas atrás. Esto provocó que las autoridades no tuvieran a ningún culpable para encerrar en prisión, pero esto no detuvo a los padre de Petito para exigir justicia, puesto se fueron contra los padres del asesino de su hija.

Según declaraciones de los progenitores de Gaby, ellos sabían perfectamente lo que había pasado con Petito pero, en lugar de dar alerta a la policía, decidieron ocultarlo, por lo que terminaron por denunciar a la pareja. En medio de las investigaciones, las autoridades encontraron una carta en la que se da a entender que la madre de Brian, Roberta Laundrie, era consciente de que su hijo había matado a alguien.

Si bien, la mujer argumentó que dicho texto lo escribió a su hijo antes de los acontecimientos de Gaby, la realidad es que la jueza de Florida, Danielle Brewer, dictaminó el pasado miércoles, 24 de mayo, que la carta servía como evidencia para el caso, acto seguido, el abogado de los Petito difundió la carta completa a varias agencias de noticias y ahora se puede saber el extracto completo de la misma.

Solo quiero que sepas que siempre te amaré y sé que tú siempre me amarás. No importa lo que hagamos, adónde vayamos o lo que digamos, siempre nos amaremos. Si estás en la cárcel, haré un pastel con una lima dentro. Si necesitas deshacerte de un cuerpo, apareceré con una pala y bolsas de basura. Si vuelas a la luna, estaré observando los cielos para tu reingreso. Si dices que me odias a muerte, tendré nuevas agallas.