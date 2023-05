Ya es oficial: Congreso de Perú declara persona non grata a AMLO; esto es lo que significa

Lima, Perú.- El pasado 18 de mayo del presente año, la congresista Patricia Chirinos presentó una propuesta al Congreso de Perú con el objetivo de analizar si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sería declarado como 'persona non grata' derivado de los comentarios que ha hecho del actual Gobierno encabezado por Dina Boluarte, al tiempo de también continuar manifestando su apoyo al presidente vacado Pedro Castillo, a quien insiste mantener reconociendo como presidente legítimo del país andino.

El documento que en aquel entonces presentó la congresista peruana, remarcaba que esta petición era debido a los constantes comentarios hechos por el mandatario mexicano, los cuales insistió, representaban un hecho que era "vulnerable a la soberanía", al tiempo de "negarse a reconocer el derecho del Estado peruano a ejercer la presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico". Tras presentar esta petición, el Congreso analizaría si era viable o no dar este calificativo al mandatario tabasqueño, lo cual de inicio se adelantaba tardaría alrededor de seis semanas.

SONORA "Es un timbre de orgullo que me declaren non grato": Dice AMLO a Perú

Foto: captura de pantalla

Durante una sesión llevada a cabo este jueves 25 de mayo, el Congreso peruano aprobó la Moción 6513 en la cual se analizaba declarar o no de esta manera al presidente Andrés Manuel López Obrador, justo como sucedió el pasado mes de febrero con el presidente de Colombia Gustavo Petro, quien al igual que el mandatario mexicano, ha demostrado su apoyo al expresidente Pedro Castillo, al tiempo que también se han negado a reconocer como legítima la administración de Boluarte, acción a la cual se ha sumado el Gobierno de Bolivia e incluso, el Gobierno de Argentina.

Con un total de 65 votos a favor, se anunció a través de las redes sociales que a partir de este momento, AMLO es considerado persona non grata con lo cual no podrá ingresara territorio peruano ni en calidad de jefe de estado o de ciudadano. Cabe destacar que en el marco en que se supo que habría tal análisis, el tabasqueño había dicho que para él ser declarado de esta manera sería un "timbre de orgullo" por lo que se dispuso a agradecer el gesto de parte de los políticos andinos.

Entonces sí, muchas gracias, muchas gracias, por declararme persona non grata porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría yo muy mal".