Tras declararlo persona non grata, Dina Boluarte se 'lanza' contra AMLO y lo llama ignorante

Lima, Perú.- La tensión entre los Gobiernos de México y Perú parece no ceder, pues luego de que el Congreso de dicho país sudamericano votara a favor de declarar persona non grata al mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora fue turno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte de arremeter en contra del mandatario a quien llamó ignorante, pues basta recordar, los motivos por los que ya no puede ingresar a suelo peruano es porque el tabasqueño ha estado opinando sobre asuntos relacionados con la política peruana.

En el marco en que se confirmó que López Obrador es persona non grata, el Gobierno de México informó que a partir de ese momento, se pondrían en pausa las relaciones comerciales y económicas con Perú, ya que a decir del mandatario mexicano, esto se reanudaría "hasta que haya normalidad democrática" en dicha nación, postura que toma al considerar que el actual Gobierno no es legítimo ya que desde que comenzó la crisis política, ha dado al presidente vacado, Pedro Castillo, al tiempo de declarar espurio el Gobierno de Boluarte.

Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos", dijo AMLO en Palacio Nacional.

Por la postura tomada por el mandatario mexicano, la noche del viernes 26 de mayo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte respondió asegurando que, en lo que a su homólogo respecta este tiene "mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano", palabras que a su vez tienen que ver con entregar la presidencia de la alianza del pacífico la cual López Obrador destacó podría entregar al Gobierno de Chile o incluso al Gobierno de Colombia, país cuyo presidente el pasado mes de febrero también fue declarado como Persona non grata ya que también se opone a reconocer la actual administración de Boluarte.

Respecto a las palabras de López Obrador allá en México, un poco haciendo retórica de lo que él dice, mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano", dijo la presidenta de Perú.

Cabe destacar que al ser cuestionado desde palacio nacional durante su mensaje conocido como la mañanera López Obrador reaccionó en tono de burla a la declaratoria de Persona non grata otorgada el pasado jueves 25 de mayo por el congreso de Perú al respecto el mandatario hizo referencia a que lo único que lamentaba es que a partir de este momento ya no podría visitar la zona arqueológica de Machu Picchu. "Eso es lo único y, desde luego, ver a ese pueblo tan bueno, extraordinario. Es mucho pueblo de Perú para tan poco Gobierno".

Derivado de esta postura, el actual gobierno de Perú se ha mantenido a la defensiva arremetiendo en contra del mandatario mexicano quien ha tildado de usurpadora del cargo a la actual mandataria. En 2022 un fallido golpe de estado de parte de Pedro Castillo lo llevó a ser detenido mientras se dirigía hacia la Embajada de México en Perú donde recibiría asilo político. La familia del vacado presidente sí pudo llegar a la sede diplomática y con ello las autoridades mexicanas facilitaron que se dirigieran a la capital azteca donde actualmente residente.

Por todas estas acciones, el Gobierno de México se ha negado a reconocer la actual administración de Perú, algo que también ha sucedido con los Gobiernos de Bolivia, Argentina y Colombia. Al momento el mandatario mexicano y fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no se ha pronunciado por la respuesta dada por la presidenta de Perú pero se espera que en adelante rompa el silencio y haga declaraciones que lleven a pensar más las actuales relaciones que se sabe están en pausa.

Fuente: Tribuna