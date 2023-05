(FOTOS) Alerta roja en EU: Tirador abre fuego contra pacientes en un hospital en Atlanta; ya lo buscan

Comparta este artículo

Atlanta, Georgia.- Este miércoles 3 de mayo, las autoridades en Serbia lamentaron que un menor de 14 años de edad hubiera atentado contra la vida de ocho menores y un guardia de seguridad al interior de un colegio; no obstante, las tragedias de este tipo no terminarían pues al filo de las 12:42 horas, un sujeto entró armado al Hospital Médico Northside ubicado en el condado de Midtown donde dejó por lo menos a cuatro pacientes heridos.

Foto: captura de pantalla

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, tras recibir el aviso sobre un tirador activo, se desplegaron a docenas de oficiales quienes llegaron al nosocomio "fuertemente armados" con el fin de neutralizar al responsable de estos hechos; sin embargo, no se ha podido dar con su paradero llevando a que se recurriera a las cámaras de seguridad donde se obtuvo la imagen del responsable. Se ha pedido a la comunidad dar aviso en caso de ubicarlo, al tiempo de buscar refugio pues es peligroso.

Se pide a cualquier persona en el área que asegure su edificio y refugio en su lugar. Se pide a cualquier persona que no esté en el área que se mantenga alejada", dijo el Departamento de Policía.

Foto: Twitter

Algunos de los representantes de la prensa que estaban en las inmediaciones del hospital, captaron el momento en que varios pacientes eran sacados con apoyo de camillas y con ello, fueron subidos a ambulancias con el fin de llevarlos de urgencia a otro recinto médico para ser atendidos. Por ahora, no se sabe cuál es el estado de salud de los afectados y tampoco el motivo por el que el sujeto responsable actuó de esta manera.

Respecto a las escuelas que están en los alrededores del hospital ubicado en West Peachtree St, entre 12th St y 13th St., se dijo que se activaba un protocolo de "bloqueo exterior" con el fin de evitar que el tirador ingresara a alguno de los recintos pues sigue prófugo de la justicia. Por este hecho, se informó que hay un operativo en las inmediaciones del lugar para tratar de ubicarlo y así levantar la alerta para el resto de la población.

Mientras se espera el reporte oficial del Departamento de Policía de Atlanta y del hospital involucrado en este crimen, la agencia de noticias The Associated Press (AP), ha confirmado que una persona figura como víctima mortal al recibir disparos directos, en tanto, al momento en que el responsable huía fue cuando disparó contra otras tres personas más. Por ahora, se ha mencionado que no hubo disparos adicionales salvo lo que dejaron el saldo de personas afectadas previamente descrito.

Por su parte, la cadena de televisión Fox News ha insistido en que vehículos de la Policía local siguen buscando al responsable, al tiempo que Andre Dickens, quien funge como alcalde de Atlanta, remarcó que está al tanto de la situación y por ello, trabaja en conjunto con las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos y sobre todo, los heridos. No ha confirmado decesos salvo lo expuesto por AP.

Estoy en estrecho contacto con el Departamento de Policía de Atlanta, ya que están respondiendo a la situación de disparos activos en Midtown, cerca de 1100 W Peachtree. Aquellos en el área deben refugiarse en el lugar", escribió en redes.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna