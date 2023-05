VIDEOS: Rusia confirma ataque con drones contra Vladimir Putin; señala a Ucrania como responsable

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- El pasado 27 de abril, medios de comunicación en Alemania informaron que se había realizado un ataque contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, con el objetivo de acabar con su vida. Dicho atentado se dijo, fue efectuado con apoyo de drones cargados con explosivos; no obstante, la unidad se estrelló metros antes de su objetivo. Este miércoles 3 de mayo se repite la historia aunque el Kremlin confirmó el ataque contra el mandatario e incluso, señaló a Ucrania como el principal responsable.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades rusas, durante la noche de este miércoles 3 de mayo, tiempo local de Moscú, se derribaron una serie de drones cuyo objetivo era atentar contra la integridad del mandatario. Por ese hecho, también se han hecho virales las imágenes difundidas por los voceros del Kremlin quienes además tildaron los hechos como un "ataque terrorista".

Esta noche el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación Rusa", se dijo en la plataforma oficial del Gobierno ruso.

La imagines que ya le han dado la vuelta al mundo, muestran el momento en que la aeronave no tripulada choca contra una de las cúpulas de la sede donde se dijo, se encontraba Putin; no obstante, también se enfatizó en que tal ataque no causó daños ni dejó saldo de personas lesionadas. Por si fuera poco, medios ucranianos también han retomado las imágenes de este ataque contra el presidente ruso aunque por ahora, no se han adjudicado los hechos.

Dmitry Peskov, quien funge como portavoz del Kremlin, dijo a través de la agencia de noticias RIA Novosti que al momento de los hechos, Vladimir Putin no estaba en la sede del Kremlin pues se encontraba realizando labores administrativas desde su casa en Novo-Ogaryovo. Del mismo modo, el Ministerio de defensa de Rusia dijo que se reservaba la réplica de ataque para cuando lo consideraban conveniente, lo que ha advertido sobre más ataques contra el país gobernado por Volodimir Zelenski.

Por estos hechos, se dijo que las actividades de Vladimir Putin no sufrieron cambio alguno, es decir, se mantendrá como se habían organizado previo a la difusión de las imágenes, lo que permitió conocer que la reunión con el gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, sí se había llevado a cabo pese a que se trató de un ataque directo contra el presidente.

Luego de difundirse las imágenes de Putin a salvo, el Gobierno de Ucrania lanzó un comunicado en donde remarcó que los ataques recientemente difundidos no tenían nada que ver con ellos, es decir, negaron que estuvieran detrás del atentado contra el mandatario, el cual se da días después desde que un periódico alemán difundiera imágenes d aun dron que explotó en una zona boscosa sin que causara daños.

Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin. Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar", dijo en un comunicado Mikhailo Podoliak, consejero presidencial.

