EU: Arrestan a sujeto tras arrancarle la vida a su bebé de 3 meses; tiró su cuerpo en un basurero

Nueva York, Estados Unidos.- La noche del pasado domingo, 29 de mayo, las autoridades localizaron el cuerpo de una menor, de 3 meses, en una zona boscosa del Bronx; se trataba de la pequeña Genevieve Rozzlyn Comager, una niña que dos semanas atrás fue asesinada a manos de su padre, un hombre identificado como Damion Comager, de 23 años, quien fue denunciado por su madre, luego de que ella se enterara de la noticia.

De acuerdo con una entrevista que la madre del acusado, identificada como Ashley Holmes, ella se entero de los hechos el pasado sábado, 28 de mayo, cuando su Damion la llamó por teléfono. De acuerdo con información brindada por la mujer, la pequeña Genevieve solía llorar mucho, por lo que llamó su atención el hecho de no escucharla a través del dispositivo, pero no le dio importancia cuando su hijo le dijo que estaba durmiendo.

La fémina mencionó que la charla era como de costumbre, incluso resaltó que su hijo no parecía exaltado. Ashley declaró que su hijo y su novia, Ivana Paolozzi, de 20 años, no solían tener demasiado dinero, por lo que tanto ella como los padres de la joven solían apoyarlos económicamente para que la menor pudiera tener acceso a fórmula, medicamento y ropa; de hecho fue en aquella conversación que su hijo le mencionó que necesitaban dinero para comprar comida para la menor.

La mujer mencionó que la niña también requería ropa, por lo que le dijo que le compraría un poco más. Para este punto, Damion interrumpió a su madre y le dijo que si lo podía hacer una pregunta hipotética; fue entonces que le dijo que si ella lo denunciaría a las autoridades, en caso de que él hubiera hecho algo malo, a lo que Ashley le dijo que dependía de qué tan grave fuera esto, a lo que él respondió: "Se fue, se fue".

Damion le dijo a su madre que la menor no paraba de llorar, por lo que le dio una bofetada y la zarandeó, luego de esto la dejó acostada en su cuna. Se presume que el golpe habría causado una grave lesión en la infante, quien falleció horas después. El imputado reveló que, después de un rato, acudió a tocar a la menor, momento en el que se percató de que estaba fría y tiesa, por lo que optó por meterla en el interior de una bolsa y acudió a tirarla en la zona boscosa de West 161st Street y Major Deegan Expressway, sitio que se caracteriza por estar rodeado de basura.

Tras recibir la noticia, Ashley llamó por teléfono al padre de Damion y luego acudió a la iglesia para pedir consejo del sacerdote, tras esto, llamó a las autoridades y denunció a su hijo. Según declaraciones de la mujer para el medio The New York Post, su hijo no denotaba arrepentimiento en su voz, por el contrario, el dijo que él e Ivana se mudarían a Suiza (país del que su novia es originaria) tendrían otro bebé y empezarían de nuevo. Actualmente, ambos se encuentran en prisión.

Fuentes: Tribuna