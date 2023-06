Crece tensión: Expresidente de Rusia confirma que sí hay "estado de guerra" con Reino Unido

Comparta este artículo

Moscú, Reino Unido.- Mientras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania parece seguir escalando, al parecer los problemas han salido del territorio gobernado por Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, pues este miércoles 31 de mayo el expresidente Dmitri Medvedev, quien además funge como vicepresidente del Consejo de Seguridad de dicha nación, confirmó que en la actualidad sí hay un "estado de guerra" con Reino Unido, país que ha dado apoyo al mandatario ucraniano con el envío de armamento recursos económicos, para hacer frente a los ataques sucedidos desde el 24 de febrero del 2022.

A decir del exmandatario ruso, actualmente hay motivos para que los altos mandos de Reino Unido sean considerados por el país comandado por Putin como "objetivo militar legítimo", motivo por el cual dijo de manera abierta que lamentan que la nación inglesa se muestre como una fiel aliada de Ucrania al ayudarlos en el ámbito militar, situación que tampoco ha sido bien vista por el Kremlin quien en el pasado advirtió sobre una respuesta ante la confirmación del envío de armas, lo que también sucedió con los Gobierno sede Alemania, Francia y Estados Unidos.

Cualquiera de sus altos cargos, tanto militares como civiles, que ayudan a esa guerra puede ser considerado un objetivo militar legítimo", escribió en Twitter.

Dmitri Medvedev, expresidente de Rusia

Hace unos días, Volodimir Zelenski viajó a varios países de occidente donde sostuvo reuniones con los jefes de Estado, entre ellos el primer ministro británico, Rishi Sunak quien reiteró que contaban con su ayuda para levantarse victoriosos en el conflicto bélico y con ello, comparó al mandatario ucraniano con Winston Churchill, primer ministro británico encargado de guiar las tropas de dicha nación durante la Segunda Guerra Mundial y quien demás evitó que dicho conflicto afectara severamente la economía del país.

Los bobos funcionarios de Gran Bretaña, nuestro eterno enemigo, deben recordar que, según el derecho internacional (...) incluidas las Convenciones de La Haya y Ginebra con sus protocolos adicionales, su postura puede considerarse como que están en estado de guerra", dijo Medvedev.

Las palabras del exmandatario ruso, Medvedev, se dieron a un día desde que se conformara que una serie de drones había atacado Moscú, situación por la cual se responsabilizó de manera directa a Ucrania pues antes de ello, Kiev también fue bombardeada por drones rusos. No obstante, las autoridades ucranianas negaron ser ellos los que estaban detrás de estos ataques y tras ello, el ministro de exteriores de Reino Unido, James Cleverly, destacó que las tropas de Zelenski están en todo sus erecho de atacar más allá de sus fronteras, postura que no fue bien recibida por el funcionario ruso quien declaró "la guerra" a los altos mandos.

Reunión entre Volodimir Zelensky y Rishi Sunak

Cabe destacar que Rusia informó de manera puntual que los ataques con drones no habían causado daños a la ciudadanía aunque sí hubo daño menor a los edificios de la zona donde se sabe, varios funcionarios cuentan con residencias, entre ellos Vladimir Putin quien en cadena nacional aseguró que este envío era únicamente con la intención de provocar a las fuerzas rusas para atacar más puntos de Ucrania exponiendo a los civiles a los que previamente se les vio correr en busca de refugio.

Por ello, las autoridades británicas, específicamente el Ministro de exteriores resaltó que no estaban al tanto "de la naturaleza" de lo ocurrido en Moscú remarcando que Ucrania tiene el derecho a atacar pese a que en teoría, los ataques no deben rebasar las fronteras del país que se mantiene en ruinas y donde miles de ciudadanos atienden al toque de queda para evitar exponerse a los armamentos manipulados por el Ejército Ruso. "Tras el atentado terrorista de hoy, no quedan más opciones que eliminar físicamente a Zelensky y su camarilla", sentenció Dmitri Medvedev.

Fuente: Tribuna