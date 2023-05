Mujer con problemas de salud mental le arranca la vida a una niña de 7 años en Escocia

Comparta este artículo

Queens Park, Escocia.- En pleno Día de la Madre del año 2020, una menor, de 7 años, identificada como Emily Jones, fue degollada por una mujer conocida como Eltiona Skana, quien supuestamente habría estado en una sala de espera de un hospital mental dos días antes de la tragedia. Si bien, este caso tiene 3 años de haber ocurrido, recientemente, la hermana de la agresora, dio datos sobre lo ocurrido con ella.

De acuerdo con algunos informes, desde el año 2014, Eltiona fue diagnosticada con esquizofrenia paranoica, síndrome que desarrolló después de que su padre la obligara a casarse con un hombre unos años antes, si bien, no se tienen detalles sobre cómo fue su matrimonio, se percibe que fue complicado, puesto luego de ello, Skana se separó de su marido y se fue a vivir con su hermana, quien la describió como una persona depresiva y retraída.

La mujer, identificada como Klestora Skana, mencionó ante las autoridades que la primera señal que tuvo de que su hermana no se encontraba del todo bien, ocurrió en el año 2017, cuando se encerró con su madre en un dormitorio, sitio en donde atacó a su progenitora con una plancha. A raíz de esto, su hermana llevó a Eltiona a un servicio de salud mental ubicado en Bolton, puesto comenzó a preocuparse.

Según datos de Eltiona, inicialmente, los médicos le recetaron medicamento inyectable y, por un tiempo las cosas fueron bien, pero todo cambió en agosto del 2019, cuando su psiquiatra le cambió el medicamento a tabletas, situación que Skana aprovechó para dejar de consumir su medicación. Klestora declaró que rara vez tomaba sus pastillas, aunque lucía relativamente estable. Esta situación se prolongó hasta el año 2020, periodo del cierre por la pandemia.

Klestora se vio obligada a pasar el confinamiento con su hermana y notó que algunas cosas no estaban del todo bien, ella misma declaró ante las autoridades: "Sabía que no estaba bien. Estaba completamente segura de que no tomó su medicación correctamente". Eltonia mencionó que algunas señales de que su familiar tenía algún problema surgieron cuando notó que tomaba duchas a las 3:00 de la madrugada, así como también se cepillaba el cabello por largos periodos de tiempo en horas nocturnas.

La mañana del 10 de marzo, día en el que se celebra el Día de la madre en Reino Unido, Eltiona amaneció normal y le dijo a su hermana que había decidido ir a comprar cigarrillos; fue entonces que se encontró con la pequeña Emily, quien paseaba en su scooter. La menor fue interceptada y degollada por Eltiona. A más de 3 años de este trágico acontecimiento el juicio continúa por los problemas de salud mental de la agresora.

