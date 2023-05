Guatemala en alerta máxima por erupción del 'Volcán de Fuego'; van más de mil personas desalojadas

Comparta este artículo

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Desde hace algunas horas, el denominado Volcán de Fuego en Guatemala, registró una importante actividad donde hubo explosiones acompañadas de densas columnas de humo, presencia de ceniza y lanzamiento de material incandescente que provocó que se activaran las alarmas ante una posible erupción. No obstante, la actividad ha incrementado y por ello, se desplegó un operativo más fuerte.

De acuerdo con la información oficial de los cuerpos de emergencia en el país centroamericano, la caída de ceniza ya abarcó los 200 kilómetros a la redonda, por lo cual se ordenó el cierre de carreteras en el sur del país, además del desalojo de mas de mil personas quienes se sabe, residen de manera permanente en las faldas del volcán. Hasta ahora, no ha habido reporte de personas con daños o de afectaciones en comunidades cercanas.

En redes sociales, se han hecho virales los videos de la actividad registrada en el coloso las cuales se muestra que no solo hay columnas de humo acompañadas por gases o vapor de agua, sino que además el Volcán de fuego ha lanzado lava, lo que provocó asombro entre internautas quienes manifestaron preocupación por los habitantes, especialmente porque se corrió el rumor respecto a que muchos se negaban a salir de sus domicilios ante el riesgo de un posible saqueo.

Pese a lo anterior, un funcionario de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) informó que ya se había conseguido evacuar a mil 54 personas los cuales se mantienen en refugios temporales y podrán regresar a sus hogares hasta que se confirme que el peligro ha cesado. En ese sentido, el funcionario dejó claro que el numero de personas evacuadas puede ir en aumento ya que hay dos comunidades más que, en caso de aumentar la actividad del volcán, también se pueden ver comprometidas.

Mientras la situación se agrava, se remarcó que la alerta se mantiene en color naranja y por ello, se urgió a no acercarse a las faldas del volcán y mucho menos tratar de llegar al cráter. Por ello, las clases quedaron también suspendidas y, aunque se trata del fin de semana, no ha habido reporte de retornar a las actividades el día lunes 8 de mayo del presente año.

Con el fin de evitar alarmar a la población, expertos aseguraron que desde que la actividad del volcán cuya altura es de tres mil 763 metros, comenzó el pasado jueves 4 de mayo, al momento se ha apreciado una “tendencia a disminuir”; no obstante, se pidió no adelantar conclusiones ya que hasta ahora solo el Conred es la única dependencia facultada para informar si la ciudadanía cree peligro o no.

Se está teniendo un decrecimiento de la actividad (eruptiva) del volcán”, dijeron las autoridades.

Fuente: Tribuna / Twitter