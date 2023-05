(VIDEO) Alarmante: Por falta de alimento, hombre de la tercera edad se desmaya en la vía pública

Comparta este artículo

La Habana, Cuba.- La situación en Cuba últimamente ha preocupado al mundo entero, especialmente porque la haberse anunciado la reelección de Miguel Díaz-Canel en el Gobierno, se advierte sobre más pobreza entre la sociedad que desde hace decenas de años ha tenido que apegarse al socialismo. Por ello, a modo de ejemplificar lo que este sistema le hace a la población, se hizo viral el momento exacto en que un hombre de la tercera edad cae desmayado por hambre y queda a la vista de todos en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron el pasado 3 de mayo en calles concurridas de la isla. El portal cuba.net fue quien se encargó de la difusión de las imagen donde a la vez se denunció la manera en la que la ciudadanía hace frente a una de las peores crisis económicas de la isla. El vidoeclip permite ver al anciano no solo quedar tendido en el pavimento, sino que además muestra graves señales de desnutrición.

El hombre en cuestión caminaba sobre las calles de la isla y, de manera repentina, queda tirado en el pavimento. Ante los hechos, testigos tratan de ayudarlo pero parece que el hombre queda inconsciente, por lo que no puede ponerse en pie. Debido a que la vialidad es muy concurrida tanto por peatones como por vehículos, los demás ciudadanos solo lo llevan a un lugar en la orilla para después averiguar su estado de salud.

Ay Dios mío, Virgen de la Caridad", dice una mujer quien presenció los hechos.

El mismo portal encargado de vitalizar las imágenes remarcó que el anciano se desvaneció por la falta de ingesta de alimento desde hacia varios días. Fue exactamente sobre la calle Aguilera en la ciudad de Holguín donde este suceso tuvo lugar. "Ayúdenlo que es un ser humano", seguía diciendo una de las mujeres que presenció este suceso que pronto le dio la vuelta al mundo.

¿Qué es lo que está pasando aquí abajo en esta tierra?", decía la mujer preocupada tras el desmayo del ‘abuelito’.

El pasado 11 de julio del 2021, la ciudadanía en Cuba llamó la atención internacional pues miles de personas salieron a las calles de todo el país a modo de manifestar en contra del actual sistema de Gobierno. Desde jóvenes hasta ancianos, reprochaban la falta de oportunidades, alimentos y sobre todo acceso a un libre capital. En aquella ocasión, se trató de la mayor protesta en toda la isla desde hacía más de dos décadas; sin embargo, pese a la unión de los ciudadanos, también hubo detenidos quienes fueron condenados a más de dos décadas tras las rejas.

Protestas en Cuba del 2021. Foto: Twitter

En el caso de los adultos mayores que salieron a las calles, argumentaban que lo único que querían era que las nuevas generaciones ya no pasaran hambre como ellos habían tenido que soportar, postura que ha sido recuerda luego del desmayo de este adulto mayor de quien además de no haberse revelado su identidad, también se desconoce su estado de salud actual. Cabe destacar que el Gobierno no se ha pronunciado por los hechos pero se espera de una postura tras la viralización de los hechos.

Fuente: Tribuna / cuba.net