¿A la cárcel? Jurado declara a Donald Trump culpable de abuso y difamación contra la escritora E. Jean Carroll 

Nueva York, Estados Unidos.- La tarde de este martes 9 de mayo, se celebró el juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump quien previamente había sido acusado de abuso sexual contra la escritora E. Jean Carroll quien insisto, el crimen había sucedido en 1996. Luego de presentarse las pruebas y el avance en la investigación, las autoridades determinaron declarar como responsable al republicano por el delito antes mencionado y además, por difamación.

E. Jean Carroll denunció a Donald Trump por abuso sexual,

La escritora de actualmente 79 años de edad había argumentado que el abuso sucedió en una lujosa tienda departamental con sede en Manhattan, lo que llevó a que este día las autoridades del distrito Lewis A. Kaplan, citaran a la escrita a declarar y con ello, debatir sobre el grado de culpabilidad del exmandatario quien se sabe, ha expresado de manera abierta su interés por convertirse de nueva cuenta en presidente de los Estados Unidos.

Al cabo de tres horas de deliberación, el jurado informó que no había pruebas suficientes para acusar al exmandatario por el delito de violación pero sí para declararlo culpable por abuso sexual y difamación contra la escritora pues desde que se supo sobre el hecho, el político y empresario se enfocó en negar los hechos, lo que llevó a las autoridades de 'La Gran Manzana' a determinar que se deberán otorgar bajo el concepto de daños y perjuicios a la escritora la cantidad de cinco millones de dólares.

Así sucedieron los hechos

Mientras Donald Trump enfrentó un juicio por otros cargos, entre ellos el caso relacionado con la actriz de contenido para adultos, Stormy Daniels, la escritora y columnista informó a las autoridades que en 1996 se encontraba en los probadores de la tienda Bergdorf Goodman ubicada en la Quinta Avenida cuando el empresario abusó de ella, evento que insistió había comenzado como una broma pero que con el las del tiempo le había dejado repercusiones.

Al narrar los hechos a su circulo de amigas, fue aconsejada a interponer una demanda oficial y con ello, el proceso legal tuvo un importante avance gracias a la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, la cual permitió que la denunciante pudiera obtener justicia pese a que el delito se había cometido hace dos décadas. Al saber sobre los hechos, Donald Trump recurrió a la plataforma digital Truth Social para negar los hechos, lo que también habría hecho cuando la actriz Stormy Daniels reveló que ya había procedido en su contra.

Pese a que el jurado ha declarado como culpable a Donald Trump, la autoridad ha hecho énfasis en que al ser un evento de índole civil y no penal, no amerita que éste sea arrestado y por ende, no puede pasar un tiempo tras las rejas. Hasta ahora, la única sanción que se ha puesto es la de la cantidad antes señalada que se deberá cubrir a favor de la escritora quien demandó al exmandatario sin importar que el delito se hubiera cometido años atrás.

Por su parte, ha trascendido además que Donald Trump, a diferencia del juicio pasado que enfrentó también en Nueva York, no se presentó a declarar, es decir, el veredicto del jurado lo recibió estando en su mansión en Florida. La única manera en la que el político participó fue a través de un video previamente grabado donde fue interrogado por las autoridades. Esto no le permitió la oportunidad de responder a los cuestionamientos de la autoridad y por ello, se llegó a la conclusión antes señala.

