Lamentable: Sujeto abre fuego en un café de Francia y deja una persona sin vida y 3 lesionados

París, Francia.- El uso de armas de fuego, así como la comercialización de las mismas, es uno de los temas que más urge a la comunidad internacional, especialmente porque en Estados Unidos con frecuencia las autoridades reportan tiroteos que dejan muertos o bien, ciudadanos en calidad de lesionados; no obstante, este jueves 1 de junio los hechos sucedieron en el 'Viejo Continente' pues las autoridades francesas revelaron que un sujeto abrió fuego de manera deliberada en contra de los clientes de una cafetería dejando como saldo una persona sin vida.

De acuerdo con la información oficial, los hechos sucedieron por la mañana en el establecimiento comercial ubicado en la ciudad de Nantua, al al este del país galo, donde el agresor ingresó a la cafetería portando un arma de fuego y disparando de manera arbitraria en contra de los presentes. Gracias a la pronta acción de los uniformados locales, el presunto agresor pudo ser detenido aunque las noticias no fueron favorables, ya que se informó que un joven de 19 años de edad fue la persona que perdió la vida interior de esta cafetería.

Del mismo modo, se informó que tres personas resultaron con heridas ocasionadas por el arma de fuego aunque sólo uno tuvo que ser llevado de manera urgente por los cuerpos de emergencia al hospital de Lyon-Sud donde su estado de salud fue reportado como grave, situación por la cual las autoridades han manejado esta cifra de afectados como preliminar pues se teme la condición del ciudadano en cuestión pueda agravarse en las siguientes horas a menos que su organismo responda favorablemente a la intervención médica.

Foto: Twitter

Respecto a la persona responsable de este tiroteo, se informó que se trata de un ciudadano de 30 años de edad quien estaba tratando de ingresar a un albergue cercano a la cafetería a la cual ingresó. Hasta este momento, no se sabe si el hombre estaba en calidad de persona vulnerable por vivir en las calles o bien, si se trata de algún inmigrante. La información no ha sido detallada ya que el Cuerpo de Bomberos del departamento de Ain se enfocó en atender la emergencia que involucraba a las personas con lesiones de arma de fuego.

En conferencia de prensa, elementos de la Fiscalía de la ciudad de Bourg-en-Bresse, informaron que existe una investigación abierta por el delito de asesinato llevando a insistir en que estos actos no tienen relación con actos terroristas; no obstante, llamó la atención que gran parte de la ciudad fuera cerrada, al tiempo que las escuelas suspendieron actividades pese a que el agresor fue neutralizado de manera inmediata y no había reportes de la presencia de otras personas vinculadas al mismo y quienes posiblemente también estuvieran armadas.

Pese a tal es advertencias, las autoridades locales informaron que se había habilitado un centro de atención psicológica para brindar atención gratuita a todos aquellos que se pudieran sentir consternados por este tiroteo, pues cabe insistir, este tipo de acciones criminales son poco comunes en esta región ubicada en Francia. Hasta ahora las autoridades federales no se han pronunciado por los hechos e incluso se desconoce el motivo por el cual el sujeto abrió fuego de esta manera; no obstante, se espera que en las siguientes horas haya un reporte más detallado que a la vez permita dar tranquilidad a la población.

