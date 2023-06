Colombia se llena de júbilo: Hallan con vida a 4 niños atrapados en la selva amazónica tras 40 días

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- La noche del pasado viernes 9 de junio, las autoridades colombianas celebraron que, luego de 40 días de búsqueda, fueron localizados cuatro hermanos menores de edad, incluyendo un bebé, quienes estaban en calidad de desaparecidos tras reportarse el accidente de un avión en el cual viajaban en compañía de tres adultos, los cuales perdieron la vida por la colisión de la aeronave. Hasta ahora, la supervivencia de los infantes no solo ha causado emoción entre la ciudadanía, sino que además es considerada un milagro.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el avión en el cual los adultos y menores de edad viajaban, se estrelló quedando su última ubicación en algún punto de la selva amazónica. Tras los hechos, de inmediato de despegó un operativo con rescatistas y hasta perros de búsqueda para ubicar a todos los tripulantes, sucedo que tardó 40 días en dar resultados ya que los niños fueron los únicos supervivientes de los hechos, situación por la cual el presiente de Colombia, Gustavo Petro remarcó que se trata de un suceso que quedará para la historia.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana", escribió.

Los menores de edad, quienes fueron bautizados por el mandatario como 'hijos de la selva', tienen 13, 9, 4 años de edad y todos ellos se encararon de velar también por la integridad de un bebé de 11 meses. Estos dijeron que al momento de los hechos viajaban con su madre a bordo de un avión Cessna el cual partió desde la comunidad de Araracuara con destino a San José del Guaviare el pasado 1 de mayo del presente año; sin embargo, la hélice se estrelló contra la vegetación llevando a que la aeronave colisionara, causando la muerte de la mujer, otro ciudadano y el piloto.

El pasado 16 de mayo se encontraron los restos de los tres adultos que perdieron la vida, pero para entonces no había señal de los menores de edad que los acompañaban, por lo que se aumentó el diámetro de búsqueda en la zona donde los restos del avión fueron localizados, permitiendo conocer que los niños resultaron casi ilesos de este terrible accidente. Ante la esperanza de que los niños estuvieran con vida, los 150 militares que participaron en el operativo, lanzaban cajas con comida a diversos puntos de la selva para que, en caso de ser ubicadas por los niños, tuvieran algo que llevarse a la boca.

Un reporte detallado incluyó que integrantes de comunidades indígenas dispersadas en la selva amazónica también se sumaron a estas labores de rescate, pues además de tener que lidiar con el espeso follaje, las condiciones climáticas complicaban este operativo especial; sin embargo gracias al uso de megáfonos donde se reprodujo un mensaje con la voz de la abuela de los niños, se permitió acercarse paulatinamente a ellos hasta ponerlos a salvo pues se les pedía no moverse de un lugar específico.

Hasta ahora no se conoce qué fue lo que llevó a los niños a sobrevivir por 40 días después del accidente aéreo que tuvieron que atravesar, por lo cual se dijo que una vez que se consiga un reporte que permita saber que la salud de los niños no corre peligro, estos rendirán su declaración y tras ello, la misma será difundida a la comunidad no solo nacional sino también internacional que ha reaccionado con asombro a este suceso sin precedentes.

