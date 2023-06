Insólito: En pleno velorio, 'abuelita' demuestra que seguía con vida; escucharon ruidos en el ataúd

Comparta este artículo

Quito, Ecuador.- Atravesar por un velorio es uno de los momentos más difíciles en cada familia, pues además de tener que lidiar con el papeleo tales como acta de defunción, también se debe hacer frente a un velorio donde se le da el último adiós a la persona que por los años que estuvo en el plano terrenal forjó fuertes lazos con los dolientes; sin embargo, pocas veces los difuntos regresan 'del más allá' y hasta salen de su propio féretro, algo que sí le pasó a una mujer de la tercera edad quien descubrió que se llevaba a cabo su propio funeral.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron en Ecuador, país centroamericano donde una familia se reunió para despedir a la abuela de la familia quien paso cinco horas siendo velada hasta que los presentes escucharon un golpeteo. Al acercarse al féretro, se percataron que en realidad la mujer no estaba muerta y además dio aviso por la falta de oxígeno. Tras abrir la caja, la mujer recibió ayuda y actualmente se encuentra en un hospital donde buscan estabilizarla.

En redes sociales se muestra que la mujer en cuestión, identificada como Bella Montoya de 76 años, se encuentra en su propio funeral aunque ya con el féretro abierto. Junto a ella, dos hombres la auxilian pues ya habían pasado varias horas desde que la familia se había reunido para darle el último adiós. El hijo de la presunta difunta, identificado como Gilbert Beltran, narró que este deceso los tomó por sorpresa y ante la falta de recursos, tuvo que buscar quién le donara el féretro del cual la mujer pudo salir.

Nos dieron hasta un certificado de defunción", dijo el hombre a los medios de comunicación.

La presunta muerte de Bella sucedió el pasado viernes 9 de junio pero hasta ahora es que ha cobrado relevancia internacional pues pocas veces las personas que son veladas regresan a al vida. No obstante, hasta ahora no se sabe qué fue lo que llevó a la familia a pensar que la anciana ya no contaba con signos vitales, ya que únicamente se ha dicho, de manera inmediata fue llevada a un hospital donde le pusieron oxígeno para contrarrestar los efectos que el encierro durante el velorio le ocasionaron.

Su corazón está estable. El médico pellizcó su mano y ella reaccionó; me dicen que eso es bueno, porque significa que está reaccionando de a poco".

Se reveló que antes de su supuesta muerte, la mujer estaba internada en un sanatorio ubicado en la ciudad de Babahoyo, al suroeste de Ecuador. Fue el personal el que le informó a la familia que ya no contaba con signos vitales y de manera inmediata comenzaron con el protocolo para darle sepultura. No se dijo cuál fue el motivo principal por el cual fue internada en primera estancia o si bien, hay una investigación en contra del personal por u diagnostico erróneo que que casi lleva a la mujer a ser enterrada viva.

La familia tampoco ha mencionado si habrá una denuncia en contra del sanatorio ya que se dijo, lo que actualmente es urgente para ellos es saber si Bella Montoya ya no corre peligro y puede ser dada de alta para vivir no solo sus últimos días en compañía de sus seres queridos, sino además disfrutar de esta nueva oportunidad que se le dio ya que en apariencia, regresó del más allá dejando sin aliento tanto a los asistentes al velorio como al mundo entero. "Se iniciará una auditoría médica para establecer responsabilidades ante la supuesta confirmación de la muerte", dijeron este lunes las autoridades.

