Colombia llora a un héroe: Piden a las autoridades buscar en la selva a 'Wilson', perro de rescate

Bogotá, Colombia.- El pasado 1 de mayo una avioneta se estrelló en la selva amazónica de Colombia donde el saldo fue de tres personas sin vida y cuatro menores de edad en calidad de desaparecidos, los cuales fueron en contratos el pasado viernes 9 de junio tras una intensa búsqueda que involucró a miembros del Ejército, rescatadas, bomberos, comunidades indígenas y hasta perros de recate. Si bien el hallazgo de los niños fue considerado un milagro, ahora se ha pedido dar con el paradero de 'Wilson', can de rescate del que no se sabe nada.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el encargado de revelar que los cuatro niños de entre 11 y 15 años desaparecidos en la selva, habían sido ubicados por militares encargados de su búsqueda. De manera inmediata, los menores de edad fueron llevados a un hospital donde recibieron atención médica para conocer cuál era su estado de salud, especialmente porque se dijo, habían estado alimentándose de insectos y bebida agua estancada en charcos de la selva.

Gustavo Petro visitó a los menores en el hospital. Foto: Twitter

Este martes 13 de junio, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Adriana Velásquez, informó que dos menores de edad quienes se encueran en el hospital militar de Bogotá, presentaron cuadros de fiebre; sin embargo, su estado de salud no es grave, por lo que hay un panorama favorecedor para los menores de edad. Respecto al menor de 11 meses de edad, se dijo que está internado en cuidados internos con el fin de recibir alimentación especializada para que pronto pueda recibir el alta médica.

Es un medicamento importado, especializado para este tipo de casos, que permite hacer una evaluación de tolerancia para que progresivamente, para los siguientes 10 días, la niña ya esté recibiendo, digamos, una diversificación de alimentos", dijo.

Pese a que la salud de los menores de edad se ha tornado favorable, actualmente la sociedad nacional y hasta internacional han urgido a las autoridades no dejar la búsqueda de 'Wilson' el binomio canino que participó en las labores de búsqueda y rescate de los denominados 'hijos de la selva', situación por la cual el Ejército de Colombia informó que no han cesado las actividades para localizar a este elemento que fue usado para olfatear el paradero de los niños que sobrevivieron al avionazo.

Ejército de Colombia busca a un elemento perdido en la selva. Foto: Twitter

Se cree que en algún momento de la intensa búsqueda, 'Wilson' halló a los menores de edad y permaneció con ellos por varios días; no obstante, es difícil conformar esta información ya que al momento de dar con el paradero de los infantes, no había señales del can por el que se sigue la búsqueda en la densa selva amazónica. Por si fuera poco, el clima que impera en la zona ha complicado las labores de búsqueda, justo como sucedió al tratar de ubicar a los niños que se recuperan al interior de un hospital.

Debido a la complejidad del terreno, la humedad y las adversas condiciones climáticas se habría desorientado", dijeron las autoridades.

Con base en las investigaciones, se ha revelado que sí hay probabilidades de encontrarlo con vida, ya que se cree, el can llegó primero hasta donde estaban los niños pero, el el afán de dar aviso a los militares, se pudo haber perdido en la selva. Las declaraciones de los menores de edad permitieron saber que 'Wilson' sí los había ubicado pero no se sabe en qué punto el perro se perdió. "(Los niños hablaron) del perrito que se les perdió, que no saben dónde quedó y que los acompañó un rato".

Foto: Twitter

