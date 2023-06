De no creer: Policía acaba en el hospital tras comerse varios billetes; lo cacharon en plena mordida

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- Las infracciones de tránsito o de cualquier tipo son un evento del que nadie está exento a menos de respetar lo que se estipula en el reglamento; sin embargo, muchas veces tenemos en la mala suerte de ser detenidos por los uniformados quienes, con la intención de obtener una 'mordida' inventan cualquier cosa para que al final los ciudadanos terminen por darles cierta cantidad de dinero; sin embargo, a dos policías en Colombia no les salió bien la fechoría pues acabaron en el hospital por la siguiente razón.

Con el fin de erradicar la mala práctica de quienes en teoría deberían velar por nuestra seguridad, se han implementado en varias ciudades del mundo operativos para vigilar que los policías no reciban dinero. Un par de oficiales de transito en el municipio de Soacha, en Colombia no prestaron atención y pidieron este soborno. Al ser descubiertos y con tal de no admitir su error, acabaron por comerse el dinero que recibieron pero al final salió peor.

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video donde ambos policías enfrentaron a otra autoridad quienes les preguntan en varias ocasiones si están bien o si llevan consigo el dinero que les fue visto recibían. Uno de ellos insiste en no tener nada entre sus pertenencias pero poco a poco su estado de salud se quiebra, por lo que los demás oficiales piden llevarlos al hospital ya que era evidente que se habían comido los billetes para evitar ser revisados y por ende, notar que llevaban ese dinero mal habido.

Medios locales aseguran que los policías en cuestión trataron de extorsionar a un comerciante por un proceso judicial, evento que lo llevó a ser vinculado a proceso hace varios años atrás. Con el fin de que éste no fuera detenido, los uniformados le pidieron 500 mil pesos colombianos, que en pesos mexicanos es un equivalente a poco más de dos mil pesos. Al recibir el dinero, los uniformados se fueron pero la víctima ya había ido aviso del delito.

Mientras eran enfrentados por más oficiales, uno de los policías insistía en que no tendí nada de dinero en la mano y se mantuvo negando los hechos. Poco a poco comenzó a tener dificultades para respirar y hasta tener algo de nausea. De manera inmediata, piden una ambulancia para que en un hospital a ambos les practicaran un lavado de estómago con lo que, además de permitirles recuperar su salud, también se tendría la evidencia del soborno que recibieron.

El comerciante explicó que los policías le pidieron que con cierta frecuencia entregara pagos para evitar ser detenido y procesado con un delito de índole sexual. En total, el hombre debía entregar poco más de dos millones de pesos mexicanos. Al saberse este caso de extorsión, ambos policías y hasta el comerciante fueron llevados a la Estación de Policía donde elementos del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) trajeron en caso y se encargaran de deslindar responsabilidades.

