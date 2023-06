VIDEO: ¡Insólito! En pleno vuelo, puerta de un avión se abre; pasajeros viven momentos de pánico

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- Hace algunos días, el mundo entero reaccionó con asombro cuando se reveló que el pasajero de una aerolínea en Corea del Sur había atravesado por una crisis de ansiedad a tan solo 20 minutos de aterrizar, suceso que lo llevo a abrir una de las puertas de emergencia del avión de la empresa Asiana Airline dejando como saldo un total de 12 personas heridas. Ahora se reveló que el suceso se volvió a repetir en Brasil pero nadie abrió las puertas de manera intencional sino que por accidente, esta se abrió cuando estaba la aeronave a miles de metros de altura.

De acuerdo con la información oficial, un vuelo que salió desde Sao Paulo en Brasil con destino a El Salvador, transcurría de manera adecuada el pasado lunes 12 de junio cuando sin intervención de nadie, la puerta se abrió en las alturas, causando que los pasajeros vivieran un momento de pánico pues el aire entró con mucha presión llevando a pensar que se trataba de un posible desplome que, por fortuna no fue así. Los hechos quedaron grabados en video y hoy son tendencia internacional.

Mediante la plataforma social Twitter, se ha difundido el momento en que los pasajeros tratan de mantener la calma para evitar que las consecuencias de este incidente fueran fatales. Se sabe que en dicha aeronave viajaba en músico Tierry en compañía de su equipo, lo que ha causado más revuelo pues es una de las figuras en Brasil más reconocidas en la actualidad, Fue precisamente la oficina del cantante la que se encargó de revelar que el accidente sucedió a tan solo 20 minutos de haber despegado y por ello, se tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Maranhão.

Foto: Pixabay / ilustrativa

Autoridades aeroportuarias enfatizaron en que ninguna persona había resultado lesionada por estos hechos, al igual que los miembros de la tripulación ya que por fortuna, se siguieron los protocolos de seguridad adecuados. Tras realzar el aterrizaje de emergencia y evaluar que la aeronave estaba en condiciones de regresar a su ruta, el avión aterrizó con éxito en El Salvador, país donde el cantante antes mencionado tenía programada una presentación.

Pese a que todo quedó en el puro susto, no se sabe que fue lo que llevó a la puerta del avión a abrirse de manera repentina poniendo en riesgo la integridad de los tripulantes. Para saber qué fue lo que sucedió, se abrió una investigación que al momento, no ha dejado a nadie en calidad de detenido como sí sucedió en Corea del Sur con el pasajero que experimentó un sentimiento de ansiedad y claustrofobia estando en las alturas. La aerolínea por su parte, no suspendió actividades tras los hechos.

Los pasajeros de cualquier aerolínea en el mundo se sabe, tienen prohibido manipular cualquier parte del avión aun cuando se trate de una emergencia. Para ello, los sobrecargos se encargan de auxiliar a todos los pasajeros para evitar exponer al resto de los clientes. Por ello, en caso de hacerlo se puede llegar a imponer una pena de hasta 10 años de cárcel, sanción que por ahora en Brasil no sería para nadie ya que las imágenes difundidas en Twitter remarcan que s trató todo de un accidente que por suerte no pasó a mayores.

Fuente: Tribuna